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AXA-Aktie profitiert: Versicherer steigert Einnahmen deutlich - Prognose bestätigt

06.05.26 09:22 Uhr
AXA-Aktie legt kräftig zu: Versicherungsriese überrascht mit starkem Wachstum | finanzen.net

Der französische Versicherer AXA hat zum Jahresstart ein kräftiges Wachstum verzeichnet.

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Die Bruttoprämien und sonstige Erträge seien im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf vergleichbarer Basis um sechs Prozent auf 38,0 Milliarden Euro geklettert, teilte das Unternehmen am Dienstagabend in Paris mit. Im Schaden- und Unfallbereich habe das Wachstum vier Prozent betragen. Das Geschäft mit Leben- und Krankenversicherungen legte um acht Prozent zu.

AXA sieht sich weiter auf Kurs, um 2026 ein Wachstum des bereinigten Gewinns je Aktie am oberen Ende der mittelfristigen Zielspanne von 6 bis 8 Prozent zu erzielen, hieß es weiter.

Jefferies belässt AXA auf 'Buy' - Ziel 43 Euro

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für AXA nach der Vorlage von Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Der Zwischenbericht des Versicherers lese sich positiv, schrieb Philip Kett in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Er verwies vor allem auf das Volumenwachstum von 6 Prozent trotz schwächerer Preistrends.

Die AXA-Aktie gewinnt in Frankreich zeitweise 2,01 Prozent auf 41,10 Euro.

PARIS (dpa-AFX)

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

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