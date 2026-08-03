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Fresenius-Aktie zieht an: Medizinkonzern hebt nach erfolgreichem Quartal Jahresprognose an

Fresenius-Aktie zieht an: Medizinkonzern hebt nach erfolgreichem Quartal Jahresprognose an

Fresenius blickt nach einem erfolgreichen zweiten Quartal optimistischer auf das Gesamtjahr. Der Gesundheitskonzern hebt seine Prognose an.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
44.31 EUR -0.51 EUR -1.14 %
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Der Krankenhausbetreiber und Pharmahersteller Fresenius blickt nach einem erfolgreichen Quartal zuversichtlicher auf 2026. Das Kern-Ergebnis je Aktie dürfte im laufenden Jahr um 10 bis 15 Prozent zum Vorjahr steigen, teilte das Unternehmen am späten Dienstagabend mit. Zuvor war Fresenius von plus fünf bis zehn Prozent ausgegangen.

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Im zweiten Quartal legte der Umsatz organisch um sechs Prozent auf 5,86 Milliarden Euro zu. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) stieg währungsbereinigt um zehn Prozent auf 719 Millionen Euro. Die starke

operative Performance bei Fresenius Kabi und Fresenius Helios und ein

verbessertes Zinsergebnis hätten die Ergebnisentwicklung unterstützt, hieß es in der Mitteilung weiter.

Anleger reagierten erfreut. Im nachbörslichen Handel legte der Fresenius-Kurs auf der Handelsplattform Lang & Schwarz in einer ersten Reaktion um drei Prozent zum Xetra-Schluss zu.

BAD HOMBURG (dpa-AFX)

Bildquellen: Fresenius, Fresenius

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DatumRatingAnalyst
22.07.26 Fresenius SECo Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.07.26 Fresenius SECo Buy Jefferies & Company Inc.
20.07.26 Fresenius SECo Buy Deutsche Bank AG
13.07.26 Fresenius SECo Buy Deutsche Bank AG
13.07.26 Fresenius SECo Buy Jefferies & Company Inc.