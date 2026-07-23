Klinikriese liefert ab: Tenet übertrifft alle Erwartungen - Aktie zieht kräftig an

Starke Zahlen

24.07.26 14:05 Uhr

Tenet Healthcare hat im zweiten Quartal die Erwartungen klar übertroffen und den Jahresausblick deutlich angehoben. Auch ein erweitertes Aktienrückkaufprogramm sorgt für Rückenwind bei der Aktie.

• Die positiven Zahlen haben die zuvor bestehenden Branchenbedenken zerstreut, während Analysten ihre Erwartungen zuletzt gesenkt hatten; das Unternehmen erhöht auch sein Aktienrückkaufprogramm um 2 Mrd. USD.

• Das Unternehmen verzeichnete eine starke Gewinnsteigerung, mit einem Nettogewinn von 826 Mio. USD und einem bereinigten EBITDA von 1,3 Mrd. USD, was auf Umsatzwachstum und Kostenmanagement zurückzuführen ist.

• Tenet Healthcare hat im zweiten Quartal 2026 die Erwartungen deutlich übertroffen und die Jahresprognose erheblich angehoben, was die Aktie vorbörslich um über 15 % steigen ließ.

Tenet Healthcare übertrifft im zweiten Quartal deutlich die Erwartungen

Klinikbetreiber hebt Jahresprognose 2026 spürbar an

Anleger reagieren begeistert

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Tenet Healthcare hat mit seinen Zahlen zum zweiten Quartal 2026 die Markterwartungen klar übertroffen und die Jahresprognose deutlich angehoben. Die Tenet-Aktie legt vorbörslich an der NYSE zeitweise 15,06 Prozent auf 229,00 US-Dollar zu.

Deutliche Gewinnsteigerung im zweiten Quartal

Der Klinikbetreiber verdiente im zweiten Quartal 2026 auf bereinigter Basis 6,12 US-Dollar pro Aktie und damit 52,2 Prozent mehr als im Vorjahresquartal mit 4,02 US-Dollar. Der Nettogewinn stieg von 288 Millionen auf 826 Millionen US-Dollar, die Netto-Erträge kletterten um 6,8 Prozent auf 5,628 Milliarden US-Dollar. Das bereinigte EBITDA legte um 16,3 Prozent auf 1,304 Milliarden US-Dollar zu, die entsprechende Marge stieg von 21,3 auf 23,2 Prozent. Der Vorstandsvorsitzende Saum Sutaria führte die Entwicklung auf starkes Umsatzwachstum bei bestehenden Einrichtungen und ein diszipliniertes Kostenmanagement zurück.

Prognose für 2026 deutlich angehoben

Tenet erhöhte zugleich den Ausblick für das Gesamtjahr 2026: Das bereinigte EBITDA soll nun zwischen 4,83 und 5,03 Milliarden US-Dollar liegen, 295 Millionen US-Dollar mehr als in der bisherigen Prognose auf Basis des Mittelwerts. Der bereinigte freie Cashflow soll auf 2,725 bis 3,025 Milliarden US-Dollar steigen, ein Plus von 225 Millionen US-Dollar. Beim bereinigten Ergebnis je Aktie rechnet das Unternehmen nun mit 20,30 bis 21,69 US-Dollar. Der Vorstand erhöhte außerdem das Rückkaufprogramm für eigene Aktien um 2,0 Milliarden US-Dollar.

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Analysten hatten die Erwartungen zuletzt gesenkt

Vor den Zahlen hatte die US-Bank Bank of America ihr Kursziel für Tenet Healthcare wegen der schwächeren Branchenstimmung im Klinikgeschäft gesenkt, an der Kaufempfehlung aber festgehalten. Die Bank senkte ihr Kursziel bereits im Juni von 230 auf 210 US-Dollar und beließ die Einstufung bei "Buy"; als Begründung nannte sie eine branchenweite Bewertungsanpassung wegen schwacher Klinikauslastung. Leerink Partners erhöhte dagegen erst am Mittwoch vor der Vorlage die Gewinnschätzung für das dritte Quartal auf 3,17 US-Dollar je Aktie. Die nun vorgelegten Zahlen fallen damit deutlich besser aus, als es die zuletzt vorsichtigere Analystenstimmung teilweise erwarten ließ.

Die Ergebnisse lösen Tenet zudem von den Sorgen, die zuvor auf der gesamten Klinikbranche lasteten: Konkurrent HCA Healthcare hatte seine Jahresprognose wegen eines ungünstigeren Patienten-Zahlungsmix gesenkt und damit auch die Tenet-Aktie zeitweise belastet. Diese Bedenken sind nach den starken Zahlen nun offenbar in den Hintergrund gerückt.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

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