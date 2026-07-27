L'Oreal-Aktie mit Gewinnen: Kosmetikkonzern wächst überraschend kräftig

Starke Zahlen

29.07.26 20:17 Uhr

L'Oréal hat den Umsatz im zweiten Quartal dank einer starken Nachfrage nach Haarpflegeprodukten kräftig gesteigert und die Erwartungen der Analysten übertroffen.

Der französische Kosmetikkonzern LOréal ist dank einer starken Nachfrage nach Haarpflegeprodukten im zweiten Quartal kräftig gewachsen. Konzernweit legte der Umsatz im Jahresvergleich um 8,2 Prozent auf 11,62 Milliarden Euro zu, wie das Unternehmen am Mittwochabend in Paris mitteilte. Das war etwas mehr als von Analysten im Schnitt erwartet. Bereinigt um Währungseffekte und den Kauf und Verkauf von Unternehmensteilen steigerte L'Oreal den Umsatz um 6,3 Prozent. Analysten hatten hier weniger erwartet. Der operative Gewinn legte im gesamten ersten Halbjahr um 6,8 Prozent auf 5,06 Milliarden Euro zu. Die Aktien des Unternehmens legte auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion um drei Prozent zu.

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