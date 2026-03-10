Starke Zahlen

Die hohe Nachfrage nach Wehrtechnik hat Rheinmetall vergangenes Jahr ein hohes Umsatzplus beschert.

Zudem kletterte das operative Ergebnis von Rheinmetall deutlich überproportional zu den Erlösen, sodass die Rendite kräftig stieg. Aktionäre sollen eine überraschend hohe Dividende erhalten: Je Aktie will der Konzern 11,50 Euro zahlen nach 8,10 Euro im Vorjahr. Das ist mehr, als Analysten mit 10,54 Euro je Anteil erwartet haben.

Wie der im DAX notierte Konzern weiter mitteilte, kletterte der Umsatz 2025 um 29 Prozent auf 9,935 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis erreichte 1,841 Milliarden nach 1,389 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum, ein Zuwachs von 33 Prozent. Die entsprechende Rendite stieg auf 18,5 von 15,2 Prozent. Analysten haben hier mit 19,0 Prozent etwas mehr erwartet.

Für das laufende Jahr rechnet der Düsseldorfer Konzern mit einer operativen Rendite von rund 19 Prozent. Der Umsatz soll 2026 um 40 bis 45 Prozent auf 14,0 Milliarden bis 14,5 Milliarden Euro steigen.

Die Rheinmetall-Aktie legt im außerbörslichen Handel auf Tradegate 0,58 Prozent zu.

