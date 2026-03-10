DAX23.969 +2,4%Est505.837 +2,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9500 -3,7%Nas22.697 ±0,0%Bitcoin59.844 -0,6%Euro1,1621 +0,1%Öl89,69 -1,9%Gold5.196 +0,1%
Starke Zahlen

Rheinmetall-Aktie höher: Rüstungsriese steigert Umsatz und Gewinn deutlich - Dividende überraschend hoch

11.03.26 07:44 Uhr
Rüstungsboom treibt Rheinmetall - Dividende steigt kräftig - Aktie mit Gewinnen | finanzen.net

Die hohe Nachfrage nach Wehrtechnik hat Rheinmetall vergangenes Jahr ein hohes Umsatzplus beschert.

Rheinmetall AG
1.639,00 EUR -10,00 EUR -0,61%
Zudem kletterte das operative Ergebnis von Rheinmetall deutlich überproportional zu den Erlösen, sodass die Rendite kräftig stieg. Aktionäre sollen eine überraschend hohe Dividende erhalten: Je Aktie will der Konzern 11,50 Euro zahlen nach 8,10 Euro im Vorjahr. Das ist mehr, als Analysten mit 10,54 Euro je Anteil erwartet haben.

Wie der im DAX notierte Konzern weiter mitteilte, kletterte der Umsatz 2025 um 29 Prozent auf 9,935 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis erreichte 1,841 Milliarden nach 1,389 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum, ein Zuwachs von 33 Prozent. Die entsprechende Rendite stieg auf 18,5 von 15,2 Prozent. Analysten haben hier mit 19,0 Prozent etwas mehr erwartet.

Für das laufende Jahr rechnet der Düsseldorfer Konzern mit einer operativen Rendite von rund 19 Prozent. Der Umsatz soll 2026 um 40 bis 45 Prozent auf 14,0 Milliarden bis 14,5 Milliarden Euro steigen.

Die Rheinmetall-Aktie legt im außerbörslichen Handel auf Tradegate 0,58 Prozent zu.

DOW JONES

DatumRatingAnalyst

DatumRatingAnalyst
09.03.2026Rheinmetall OutperformBernstein Research
03.03.2026Rheinmetall OutperformBernstein Research
02.03.2026Rheinmetall OverweightBarclays Capital
27.02.2026Rheinmetall OutperformBernstein Research
24.02.2026Rheinmetall BuyUBS AG
11.02.2026Rheinmetall HoldWarburg Research
24.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
19.11.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
19.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
11.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

