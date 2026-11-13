DAX 26.711 -0,2%ESt50 6.383 -0,3%MSCI World 4.870 -0,3%Top 10 Crypto 9,12 -3,5%Nas 25.366 -0,4%Bitcoin 61.868 -4,1%Euro 1,1067 +0,1%Öl 96,2 +0,4%Gold 3.895 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Starke Zahlen

Richemont-Aktie bricht ein: Luxusgüterkonzern steigert Umsatz und Gewinn deutlich - Ausblick fehlt

Richemont-Aktie bricht ein: Luxusgüterkonzern steigert Umsatz und Gewinn deutlich - Ausblick fehlt

Der Luxusgüterkonzern Richemont blickt auf ein starkes erstes Geschäftshalbjahr zurück. Vor allem eine Sparte entwickelte sich besonders dynamisch und sorgte für kräftige Zuwächse bei Umsatz und Gewinn.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Richemont
176.65 EUR -14.65 EUR -7.66 %
Charts | News | Analysen

Der Schmuck- und Uhrenkonzern Richemont hat im ersten Halbjahr den Umsatz und insbesondere den Gewinn deutlich gesteigert. Der Schmuckverkauf legte dabei stärker zu, aber auch der Uhrenbereich wuchs weiter. Die Genfer Gesellschaft steigerte den Umsatz im ersten Halbjahr 2026/27 (per Ende September) im Vergleich zum Vorjahr um 16 Prozent auf 12,3 Milliarden Euro, wie die Gruppe mit Luxusuhrenmarken wie Piaget oder IWC sowie Schmuckherstellern wie Cartier oder Van Cleef & Arpels am Freitag mitteilte. Um Währungseffekte bereinigt errechnet sich auf Gruppenebene ein Plus von 17 Prozent.

Werbung

Der Betriebsgewinn (Ebit) stieg im ersten Halbjahr um 33 Prozent auf 3,1 Milliarden Euro, wobei die Marge um 3,3 Prozentpunkte auf 25,5 Prozent anstieg. Unter dem Strich verblieb ein Gewinn von 2,5 Milliarden Euro (+39 Prozent).

Mit den vorgelegten Zahlen hat Richemont die Analystenerwartungen beim Umsatz mehr oder weniger erreicht, der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) lag allerdings deutlich über dem Konsens.

Richemont verzichtet auf Ausblick für das Gesamtjahr

Einen Ausblick für den weiteren Verlauf des Geschäftsjahres 2026/27 kommunizierte Richemont wie üblich nicht.

Werbung

Die Richemont-Aktie gibt an der SIX in der Schweiz zeitweise satte 7,24 Prozent auf 163,40 CHF nach. dpa-AFX

Bildquellen: Richemont

Aktuelle Richemont Aktie News

Werbung

Richemont Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Richemont nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
21.10.26 Richemont Outperform RBC Capital Markets
15.10.26 Richemont Buy Jefferies & Company Inc.
15.10.26 Richemont Outperform RBC Capital Markets
15.10.26 Richemont Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.10.26 Richemont Buy Jefferies & Company Inc.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.