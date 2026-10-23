SAFRAN-Aktie unter Druck trotz starker Geschäftszahlen: Triebwerksbauer und hält an Zielen fest

Starke Zahlen

23.10.26 10:02 Uhr

Die Luftfahrtbranche bleibt ein wichtiger Wachstumstreiber für Zulieferer, die von der Nachfrage nach Verkehrsflugzeugen und Ersatzteilen profitieren.

Der Triebwerksbauer und Luftfahrt-Zulieferer SAFRAN hat auch im Sommer stärker zugelegt als gedacht. Im dritten Quartal wuchs der bereinigte Umsatz im Jahresvergleich um 15 Prozent auf 9 Milliarden Euro, wie das französische Unternehmen am Freitag in Paris mitteilte. Das war etwas mehr als von Analysten erwartet. Dazu trug auch der verstärkte Absatz der Leap-Triebwerke für die Mittelstreckenjets von Boeing und Airbus SE bei. Von Juli bis Ende September lieferte SAFRAN 535 Turbinen des Typs aus – rund fünf Prozent mehr als im Vorjahr und mehr als von Analysten im Schnitt erwartet.

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Triebwerksgeschäft und Rüstung legen zu

Im Triebwerksgeschäft legte der Erlös in der Folge um 14 Prozent zu. Im Teile- und Rüstungsgeschäft ging der Umsatz noch stärker nach oben, doch in der Kabinenausstattung musste SAFRAN einen Rückgang hinnehmen. Analyst Sam Burgess von Goldman Sachs zufolge verfehlte das Geschäft mit Luft- und Raumfahrtantrieben die Erwartungen leicht. Die Stärke im Rüstungsgeschäft habe dies jedoch ausgeglichen.

SAFRAN bestätigt Jahresziele

Zum Gewinn des dritten Quartals machte SAFRAN wie üblich keine Angaben. Für das laufende Jahr rechnet SAFRAN-Chef Olivier Andriès weiterhin mit einem Umsatzanstieg um einen mittleren Zehnerprozentsatz. Der bereinigte operative Gewinn soll 6,4 bis 6,5 Milliarden Euro erreichen.

SAFRAN baut Triebwerke für Boeing und Airbus

SAFRAN baut zusammen mit seinem US-Partner GE Aerospace die Triebwerke für Boeings Mittelstreckenjet 737 Max sowie etwa jeden zweiten Jet aus Airbus' Modellfamilie A320neo.

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SAFRAN-Aktie gerät trotz Umsatzwachstum unter Druck

An der Börse geriet die SAFRAN-Aktie trotz der besser als erwarteten Umsatzentwicklung unter Druck. In Paris verlor sie zeitweise 6,52 Euro auf 282,30 Euro.

JPMorgan-Analyst David Perry verwies auf geopolitische Unsicherheit und hohe Treibstoffkosten der Fluggesellschaften als Belastungsfaktoren für die Aktien. Mittel- und langfristig riet er Anlegern jedoch zum Kauf in der Kursschwäche. SAFRAN zähle nicht nur zu den aussichtsreichsten Branchenwerten, sondern insgesamt zu den attraktivsten Aktien.

PARIS (dpa-AFX)