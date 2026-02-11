DAX25.186 ±0,0%Est506.189 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8900 +1,8%Nas23.152 +1,3%Bitcoin58.178 +1,1%Euro1,1799 -0,1%Öl70,38 -0,8%Gold5.188 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Microsoft 870747 Bayer BAY001 Nordex A0D655 Infineon 623100 Amazon 906866 PayPal A14R7U Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zahlenflut: DAX stabil -- Asiens Börsen uneinheitlich -- NVIDIA mit Rekordzahlen -- HENSOLDT: Auftragsrekord -- DroneShield, AIXTRON, freenet, C3.ai, Snowflake, Salesforce, NEL, Cavendish im Fokus
Top News
IonQ-Aktie hebt ab und zieht D-Wave-Aktie mit Quantencomputing-Anbieter übertrifft Erwartungen im vierten Quartal deutlich IonQ-Aktie hebt ab und zieht D-Wave-Aktie mit Quantencomputing-Anbieter übertrifft Erwartungen im vierten Quartal deutlich
Ausblick: D-Wave Quantum gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt Ausblick: D-Wave Quantum gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Starke Zahlen

Scout24-Aktie unter Druck: Konzern wird profitabler und sieht 2026 weitere Dynamik

26.02.26 11:11 Uhr
Scout24-Aktie verliert trotz kräftigem Gewinnsprung | finanzen.net

Scout24 hat im abgelaufenen Jahr von einer hohen Nachfrage durch professionelle Kunden und höheren Abo-Erlösen im Privatkundengeschäft profitiert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Scout24
65,70 EUR -4,05 EUR -5,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Betreiber des Online-Marktplatzes Immoscout24 verzeichnete ein deutliches Umsatzwachstum und steigerte seine Marge stärker als erwartet. Für das laufende Jahr stellt das DAX-Unternehmen ein beschleunigtes Umsatzwachstum in Aussicht, wozu auch der im September angekündigte Zukauf zweier Immobilienplattformen in Spanien beitragen dürfte.

Wer­bung

Der Umsatz stieg 2025 wie von Analysten erwartet um knapp 15 Prozent auf 650 Millionen Euro. Das organische Wachstum betrug 11 Prozent.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit legte um 16,5 Prozent auf 406 Millionen Euro zu. Die entsprechende Marge rückte um einen Prozentpunkt auf 62,5 Prozent vor, Analysten hatten im Konsens von Visible Alpha mit 62,2 Prozent gerechnet. Auch Scout24 selbst hatte einen geringeren Anstieg in Aussicht gestellt.

Im vierten Quartal lag die Marge mit 64,1 Prozent deutlich höher als im Gesamtjahr. Hier hatten die Analysten 63,0 Prozent prognostiziert.

Wer­bung

Unter dem Strich kletterte der Gewinn 2025 überproportional um fast 50 Prozent auf 240 Millionen Euro, was einem Einmalgewinn von 43 Millionen Euro aus der Neubewertung latenter Steuern zu verdanken war, der im dritten Quartal anfiel. Diese Neubewertung war wegen der bevorstehenden Senkung des Körperschaftsteuersatzes ab 2028 in Deutschland notwendig.

"Für 2026 erwarten wir eine anhaltende Dynamik und freuen uns darauf, unsere aktualisierte Strategie auf unserem diesjährigen Capital Markets Day im Mai vorzustellen", sagte CEO Ralf Weitz laut Mitteilung.

Scout erwartet für das laufende Jahr ein Umsatzwachstum von 16 bis 18 Prozent. Die EBITDA-Marge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit soll bis zu 61 Prozent erreichen bzw. bis zu 64 Prozent auf organischer Basis.

Wer­bung

Die Aktie von Scout24 büßt auf XETRA zeitweise 4,55 Prozent auf 66,15 Euro ein.

DOW JONES

Ausgewählte Hebelprodukte auf Scout24

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Scout24

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Scout24

Nachrichten zu Scout24

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Scout24

DatumRatingAnalyst
10:51Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
09:26Scout24 BuyJefferies & Company Inc.
08:46Scout24 OutperformRBC Capital Markets
20.02.2026Scout24 BuyDeutsche Bank AG
10.02.2026Scout24 OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
10:51Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
09:26Scout24 BuyJefferies & Company Inc.
08:46Scout24 OutperformRBC Capital Markets
20.02.2026Scout24 BuyDeutsche Bank AG
10.02.2026Scout24 OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
04.11.2025Scout24 NeutralUBS AG
01.11.2025Scout24 HoldJefferies & Company Inc.
30.10.2025Scout24 NeutralUBS AG
30.10.2025Scout24 HoldJefferies & Company Inc.
22.09.2025Scout24 NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.11.2023Scout24 SellUBS AG
02.11.2023Scout24 SellUBS AG
05.10.2023Scout24 SellUBS AG
09.08.2023Scout24 SellUBS AG
07.08.2023Scout24 SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Scout24 nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen