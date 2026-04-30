Super Micro Computer-Aktie hebt nach Zahlen ab: Deutlich mehr verdient als erwartet
Für Super Micro-Anleger wurde es am Dienstag nachbörslich spannend: Das Unternehmen hat seine Bücher für das abgelaufene Geschäftsquartal veröffentlicht.
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In seinem dritten Geschäftsquartal 2026 hat Super Micro Computer einen Gewinnsprung hingelegt. Das EPS stieg von 0,170 US-Dollar je Aktie auf 0,84 US-Dollar je Aktie und lag damit höher als am Markt erwartet worden war - die Analystenschätzungen hatten im Vorfeld bei einem EPS von 0,617 US-Dollar gelegen.
Auch der Umsatz verbesserte sich und stieg von 4,60 Milliarden US-Dollar auf 10,2 Milliarden US-Dollar weniger deutlich als erhofft: Analysten waren zuvor von Erlösen von 12,39 Milliarden US-Dollar ausgegangen.
Die Super Micro-Aktie zeigt sich nachbörslich an der NASDAQ 11,72 Prozent auf 31,17 US-Dollar.
Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net
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