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Starke Zahlen

Super Micro Computer-Aktie hebt nach Zahlen ab: Deutlich mehr verdient als erwartet

05.05.26 22:11 Uhr
Gewinn explodiert, Umsatz floppt: Super Micro-Aktie an der NASDAQ mit Kurssprung | finanzen.net

Für Super Micro-Anleger wurde es am Dienstag nachbörslich spannend: Das Unternehmen hat seine Bücher für das abgelaufene Geschäftsquartal veröffentlicht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Super Micro Computer Inc
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In seinem dritten Geschäftsquartal 2026 hat Super Micro Computer einen Gewinnsprung hingelegt. Das EPS stieg von 0,170 US-Dollar je Aktie auf 0,84 US-Dollar je Aktie und lag damit höher als am Markt erwartet worden war - die Analystenschätzungen hatten im Vorfeld bei einem EPS von 0,617 US-Dollar gelegen.

Auch der Umsatz verbesserte sich und stieg von 4,60 Milliarden US-Dollar auf 10,2 Milliarden US-Dollar weniger deutlich als erhofft: Analysten waren zuvor von Erlösen von 12,39 Milliarden US-Dollar ausgegangen.

Die Super Micro-Aktie zeigt sich nachbörslich an der NASDAQ 11,72 Prozent auf 31,17 US-Dollar.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com, Poetra.RH / Shutterstock.com

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27.01.2017Super Micro Computer BuyNeedham & Company, LLC
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18.09.2017Super Micro Computer NeutralD.A. Davidson & Co.
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