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Visa-Aktie für Zahlenwerk belohnt: Umsatz und Gewinn deutlich gestiegen

28.04.26 22:34 Uhr
Visa liefert ab: Gewinn schießt um 32 Prozent nach oben - Aktie an der NASDAQ mit Plus | finanzen.net

Der US-Zahlungsdienstleister Visa hat im zweiten Quartal dank weiter robuster Verbraucherausgaben mehr verdient und umgesetzt als von Experten erwartet.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Visa Inc.
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Der Gewinn sei unter dem Strich um 32 Prozent im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum auf 6,0 Milliarden Dollar gestiegen, teilte das Unternehmen am Dienstag nach US-Börsenschluss mit. Der Nettoumsatz legte um 17 Prozent auf 11,2 Milliarden US-Dollar zu. Das war laut Unternehmen der grösste Anstieg seit 2022.

Die Visa-Aktie gewann im nachbörslichen Handel in einer ersten Reaktion an dr NYSE 4,35 Prozent auf 322,75 US-Dollar.

SAN FRANCISCO (dpa-AFX)

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Bildquellen: Olga Kolos / Shutterstock.com, varandah / Shutterstock.com

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