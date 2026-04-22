Starke Zahlen

Visa-Aktie für Zahlenwerk belohnt: Umsatz und Gewinn deutlich gestiegen

28.04.26 22:34 Uhr

Der US-Zahlungsdienstleister Visa hat im zweiten Quartal dank weiter robuster Verbraucherausgaben mehr verdient und umgesetzt als von Experten erwartet.

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Der Gewinn sei unter dem Strich um 32 Prozent im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum auf 6,0 Milliarden Dollar gestiegen, teilte das Unternehmen am Dienstag nach US-Börsenschluss mit. Der Nettoumsatz legte um 17 Prozent auf 11,2 Milliarden US-Dollar zu. Das war laut Unternehmen der grösste Anstieg seit 2022. Wer­bung Wer­bung Die Visa-Aktie gewann im nachbörslichen Handel in einer ersten Reaktion an dr NYSE 4,35 Prozent auf 322,75 US-Dollar. SAN FRANCISCO (dpa-AFX)

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