Starke Zahlen

Wolters Kluwer-Aktie dennoch tiefer: Umsatz und Gewinn profitieren von KI-Lösungen

25.02.26 10:13 Uhr
Wolters Kluwer profitiert von künstlicher Intelligenz - Aktie dennoch tiefer | finanzen.net

Der Informationsdienstleister Wolters Kluwer hat das vergangene Jahr mit mehr Umsatz und Gewinn abgeschlossen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Wolters Kluwer N.V.
62,62 EUR -0,58 EUR -0,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Dabei profitierte das niederländische Unternehmen von seinen digitalen Plattformen, wie es am Mittwoch in Alphen mitteilte. Nahezu 70 Prozent der digitalen Erlöse stammten aus KI-gestützten Lösungen, berichtete die scheidende Konzernchefin Nancy McKinstry. An der Börse wurden die Zahlen und der angekündigte Aktienrückkauf verhalten aufgenommen.

Nachdem die Aktie schon zuletzt unter Druck gestanden hatte, notiert ihr Kurs an der Euronext in Amsterdam zeitweise 1,03 Prozent im Minus bei 61,56 Euro. Im bisherigen Jahresverlauf hat das Papier bereits knapp 29 Prozent verloren. In den vergangenen zwölf Monaten büßte der Börsenwert des Unternehmens 63 Prozent auf zuletzt weniger als 15 Milliarden Euro ein. Damit ist der niederländische Konzern in dieser Rangliste abgeschlagen Letzter im Eurozonen-Index EuroStoxx 50.

Der Umsatz von Wolters Kluwer stieg 2025 im Vergleich zum Vorjahr um vier Prozent auf 6,1 Milliarden Euro. Bereinigt um die Folgen des starken Euro lag das Plus bei sieben Prozent. Das bereinigte operative Ergebnis wuchs um fünf Prozent auf knapp 1,7 Milliarden Euro. Die entsprechende Marge verbesserte sich um 0,4 Prozentpunkte auf 27,5 Prozent und erreichte damit das obere Ende der zuvor vom Unternehmen genannten Zielspanne.

Den Gewinn unter dem Strich steigerte Wolters Kluwer um gut ein Fünftel auf 1,3 Milliarden Euro. Die Aktionäre sollen eine um acht Prozent höhere Dividende von 2,52 Euro je Aktie erhalten; zudem will das Unternehmen 2026 für bis zu 500 Millionen Euro Aktien zurückkaufen.

Für das laufende Jahr kündigte Wolters Kluwer eine weitere Verbesserung der bereinigten operativen Marge auf etwa 28 Prozent an. Wolters Kluwer bietet Fachinformationen, Software und Services für Juristen, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer an, außerdem für Klinik- und Pflegepersonal sowie für Finanzen.

/nas/zb/stw

ALPHEN (dpa-AFX)

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com, PopTika / Shutterstock.com

