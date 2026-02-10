DAX24.988 -0,1%Est506.047 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3400 -5,2%Nas23.102 -0,6%Bitcoin56.019 -3,2%Euro1,1915 +0,2%Öl69,30 +0,3%Gold5.059 +0,7%
Starke Ziele

TKMS-Aktie im Blick: Marineschiffbauer schraubt Umsatzprognose nach oben

11.02.26 07:45 Uhr
TKMS-Aktie im Blick: Überraschender Optimismus - TKMS erhöht Wachstumsziel deutlich | finanzen.net

Der Marineschiffbauer TKMS erwartet im laufenden Jahr mehr Wachstum als bisher in Aussicht gestellt. Die Investitionspläne wurden bestätigt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
95,25 EUR 0,50 EUR 0,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Umsatz soll im Geschäftsjahr 2025/26 (bis Ende September) um 2 bis 5 Prozent zulegen, wie der im MDAX notierte Börsenneuling am Mittwoch mitteilte. Zuvor waren minus 1 bis plus 2 Prozent anvisiert. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) soll weiterhin zwischen 100 und 150 Millionen Euro liegen. Die entsprechende Marge wird über 6 Prozent erwartet. Zudem hält TKMS thyssenkrupp Marine Systems an dem Plan fest, rund 200 Millionen Euro in Investitionen zu stecken.

Im ersten Geschäftsquartal (bis Ende Dezember) ging der Umsatz von TKMS im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um ein Prozent auf 545 Millionen Euro zurück. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) stagnierte bei 26 Millionen Euro, die entsprechende Marge stieg von 4,7 auf 4,8 Prozent. Unter dem Strich ging der Gewinn maßgeblich wegen höherer Steuern sowie eines niedrigeren Finanzergebnisses um 85 Prozent auf 4 Millionen Euro zurück.

Der Auftragseingang brach um 83 Prozent auf 904 Millionen Euro ein, da das Vorjahresquartal von Rekordaufträgen unter anderem bei U-Booten angesichts des Rüstungsbooms geprägt gewesen sei. Damit sitzt TKMS nun auf einem Orderbestand von rund 18,7 Milliarden Euro.

KIEL (dpa-AFX)

Bildquellen: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com

