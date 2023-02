Starker Anstieg der Buchungen bei Autovermietungen wegen Streiks am Freitag

MüNCHEN (AFP)--Der angekündigte Warnstreik, der am Freitag voraussichtlich zu massiven Beeinträchtigungen des Flugverkehrs in Deutschland führen wird, hat zu einem starken Anstieg der Buchungen bei Autovermietungen geführt. "In ganz Deutschland wurden etwa 55 Prozent mehr Leihwagen für Freitag gebucht als in der Vorwoche", erklärte Andreas Schiffelholz vom Vergleichsportal Check24 am Donnerstag. "Für eine Abholung in Stuttgart haben sich die Buchungszahlen sogar verdreieinhalbfacht."

Auch in Leipzig, Düsseldorf, Nürnberg, Frankfurt und München sei die Nachfrage nach Mietwagen stark gestiegen. Nach Angaben des Vergleichsportals könnte es zu Engpässen kommen.

Die Flughäfen Frankfurt am Main, München, Hamburg und Stuttgart haben angekündigt, wegen des Streiks der Gewerkschaft Verdi den regulären Flugbetrieb am Freitag einzustellen. Der Flughafenverband ADV schätzt, dass mehr als 295.000 Passagiere betroffen sind.

