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Starker Anstieg der Großhandelspreise im April

13.05.26 08:16 Uhr

DOW JONES--Die Verkaufspreise im Großhandel haben im April spürbar angezogen. Sie lagen um 6,3 Prozent höher als im Vorjahresmonat. Damit hat sich die Dynamik deutlich beschleunigt, nachdem die Steigerungsraten im März noch bei 4,1 Prozent und im Februar bei 1,2 Prozent gelegen hatte, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Großhandelspreise um 2,0 Prozent.

Die aktuellen Entwicklungen sind primär auf die Kriegshandlungen im Iran und im Nahen Osten zurückzuführen. Hauptursächlich für den Anstieg der Großhandelspreise gegenüber dem Vorjahresmonat war der Preisanstieg bei Mineralölerzeugnissen. Die Preise lagen im Durchschnitt um 37,3 Prozent über denen des Vorjahres. Gegenüber dem Vormonat stiegen sie mit 12,7 Prozent ebenfalls deutlich.

Ebenfalls bedeutend für die Entwicklung im Vorjahresvergleich war der Preisanstieg im Großhandel mit Nicht-Eisen-Erzen, -Metallen und -Metallhalbzeug, der bei 40,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr lag. Zudem stiegen die Preise im Großhandel für Blumen und Pflanzen um 9,3 Prozent sowie für chemische Erzeugnisse um 7,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

May 13, 2026 02:17 ET (06:17 GMT)