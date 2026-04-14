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Starker Anstieg der Großhandelspreise im März

14.04.26 08:26 Uhr

DOW JONES--Die Verkaufspreise im Großhandel haben im März spürbar angezogen. Sie lagen um 4,1 Prozent höher als im Vorjahresmonat. Damit hat sich die Dynamik deutlich beschleunigt, nachdem die Veränderungsrate von Dezember bis Februar noch konstant bei jeweils plus 1,2 Prozent gelegen hatte, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Großhandelspreise insgesamt um 2,7 Prozent.

Die aktuellen Entwicklungen sind primär auf die Kriegshandlungen im Iran und im Nahen Osten zurückzuführen. Hauptursächlich für den Anstieg der Großhandelspreise gegenüber dem Vorjahresmonat war der Preisanstieg bei Mineralölerzeugnissen. Die Preise lagen im Durchschnitt um 17,8 Prozent über denen des Vorjahres. Gegenüber dem Vormonat stiegen sie mit 18,8 Prozent ebenfalls deutlich.

Ebenfalls bedeutend für die Entwicklung im Vorjahresvergleich war der Preisanstieg im Großhandel mit Nicht-Eisen-Erzen, -Metallen und -Metallhalbzeug, der bei 48,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr lag. Zudem stiegen die Preise im Großhandel für Zucker, Süßwaren und Backwaren um 6,1 Prozent sowie für Tabakwaren um 5,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

April 14, 2026 02:27 ET (06:27 GMT)