DAX23.782 +0,8%ESt505.351 +0,5%Top 10 Crypto15,43 -2,1%Dow45.459 +0,4%Nas21.565 +0,3%Bitcoin94.087 -1,8%Euro1,1644 -0,2%Öl67,06 -0,5%Gold3.547 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Porsche PAG911 Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F DEUTZ 630500 Commerzbank CBK100 Tesla A1CX3T Apple 865985 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Wall Street freundlich -- Salesforce mit mehr Umsatz - Gewinn enttäuscht -- BYD, Alphabet, TUI, DHL, Porsche, Figma, HPE, C3.ai, MTU, Airbus, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Nachmittag Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Nachmittag
Nach Kurssprung zum Börsenstart: So schlägt sich die American Bitcoin-Aktie am zweiten Handelstag Nach Kurssprung zum Börsenstart: So schlägt sich die American Bitcoin-Aktie am zweiten Handelstag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!

Starker Anstieg von GPS-Störungen im schwedischen Luftraum

04.09.25 16:44 Uhr

STOCKHOLM (dpa-AFX) - Im schwedischen Luftraum gibt es immer häufiger absichtliche Störungen der Navigationssysteme von Flugzeugen. Die schwedische Transportbehörde geht eigenen Angaben nach davon aus, dass Russland dahintersteckt.

Wer­bung

Seit Jahresbeginn wurden 733 Störangriffe auf die satellitengestützte Navigationssysteme, zu denen beispielsweise GPS gehört, gemeldet - im gesamten Vorjahr waren es 495, wie aus vorläufigen Zahlen der Behörde hervorgeht. Im Jahr 2023 gab es demnach 55 Störungen.

"Das ist ernst und stellt ein Sicherheitsrisiko für die zivile Luftfahrt dar", sagte Andreas Holmgren von der Transportbehörde. Gleichzeitig betonte er, dass Piloten beim Ausfall eines der Systeme andere Navigationsmöglichkeiten hätten.

Auch über Dänemark mehr GPS-Störungen

Auch Schwedens südliches Nachbarland Dänemark verzeichnete in diesem Jahr mehr Störungen als zuvor. Das teilte die dänische Transportbehörde der Nachrichtenagentur Ritzau mit. Während 2023 etwa ein bis zwei Fälle des sogenannten GPS-Jammings pro Monat gemeldet worden seien, seien es derzeit etwa zwei Fälle pro Woche. Beim GPS-Jamming werden Signale des satellitenbasierten Navigationssystems gezielt gestört oder blockiert.

Wer­bung

Erst am Sonntag war ein Flugzeug mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen an Bord mutmaßlich Ziel einer solchen Störung geworden. Das Charter-Flugzeug konnte trotzdem sicher in der Stadt Plowdiw in Bulgarien landen. Auch die bulgarischen Behörden machten Russland für die Attacke verantwortlich./arn/DP/jha