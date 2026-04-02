Starker Auftragseingang

Der Gabelstaplerhersteller KION hat im ersten Quartal eine überraschend hohe Nachfrage verzeichnet.

Einige Kunden zogen die Bestellungen angesichts angekündigter Preiserhöhungen vor. So stieg der Auftragseingang im ersten Quartal im Jahresvergleich um über 10 Prozent auf fast 3 Milliarden Euro, wie der Konzern am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Vom Unternehmen befragte Analysten hatten durchschnittlich weniger erwartet. Auch die freien Barmittelzuflüsse überraschten positiv: Sie verbesserten sich auf 47 Millionen, während die Experten Mittelabflüsse erwartet hatten. Die übrigen Kennzahlen lagen im Rahmen der Erwartungen.

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Der Umsatz bewegte sich mit knapp 2,8 Milliarden Euro fast auf Vorjahresniveau. Davon blieben vor Zinsen und Steuern sowie bereinigt um Sondereffekte (ber Ebit) 205 Millionen Euro und damit 5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Unterm Strich entfiel auf die KION-Aktionäre 90 Millionen Euro Gewinn, nach einem Verlust von rund 48 Millionen Euro im Vorjahr. Die Jahresziele bestätigten die Frankfurter. Es seien Maßnahmen ergriffen worden, um Kostensteigerungen zu begrenzen, die sich infolge des Iran-Kriegs ergeben, hieß es.

Weiterhin gab das MDAX-Unternehmen eine strategische Investition von 35 Prozent in Zikoo Robots bekannt, einen chinesischen Anbieter von Robotik für Palettenlagerung.

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FRANKFURT (dpa-AFX)