DAX 25.213 -0,6%ESt50 6.053 -0,6%MSCI World 4.895 -1,2%Top 10 Crypto 10,85 +0,9%Nas 26.009 -2,6%Bitcoin 72.781 +0,5%Euro 1,1198 -0,2%Öl 114,2 +0,9%Gold 4.013 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Starker Ausblick, Kursdruck

Western Digital-Aktie gibt trotz starker Zahlen nach: Was bremst den Boom?

Western Digital-Aktie gibt trotz starker Zahlen nach: Was bremst den Boom?

Umsatz, Gewinn und Ausblick übertreffen die Erwartungen, doch eine Frage bleibt: Wie belastbar ist die Nachfrage nach Festplatten für KI-Rechenzentren?

Werte in diesem Artikel
Aktien
Seagate Technology
560.00 EUR -32.00 EUR -5.41 %
Charts | News | Analysen
Western Digital Corp.
305.75 EUR -12.45 EUR -3.91 %
Charts | News | Analysen

  • Starke Margen treffen auf Zweifel am Festplattenzyklus
  • Kapazitätsplan aus Japan belastet die Stimmung
  • Analysten bleiben mehrheitlich zuversichtlich
Werbung

Western Digital hat im ersten Geschäftsquartal 2027 Umsatz und Gewinn über den Erwartungen gemeldet und für das Folgequartal deutlich mehr in Aussicht gestellt. Die Aktie gerät dennoch unter Druck.

Zahlen schlagen die Erwartungen

Wie Western Digital am Donnerstag nach US-Börsenschluss mitteilte, stieg der Umsatz im Quartal bis zum 2. Oktober um 55 Prozent auf 4,38 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten 4,1 Milliarden US-Dollar erwartet. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 4,64 US-Dollar, der Konsens bei 4,11 US-Dollar. Besonders die Profitabilität legte zu: Die bereinigte Bruttomarge erreichte 58,1 Prozent, nach 54,4 Prozent im Vorquartal und 43,9 Prozent ein Jahr zuvor.

Ausblick über dem Konsens

Für das zweite Geschäftsquartal peilt Western Digital laut Mitteilung einen Umsatz von 5,1 Milliarden US-Dollar an, plus oder minus 100 Millionen US-Dollar. Analysten hatten hier 4,6 Milliarden US-Dollar erwartet. Die bereinigte Bruttomarge soll bei 60 bis 61 Prozent liegen. Laut Pressemitteilung geht Western Digital für das zweite Geschäftsquartal außerdem von einem bereinigten Gewinn je Aktie von 5,80 US-Dollar plus oder minus 0,20 aus, deutlich über dem Konsens von rund 4,8 US-Dollar. Zudem erhöht das Unternehmen die Quartalsdividende um 17 Prozent auf 0,175 US-Dollar je Aktie.

Werbung

Warum die Sorgen bleiben

Künstliche Intelligenz verschlingt und produziert gewaltige Datenmengen. Daten, auf die nicht sofort zugegriffen werden muss, lagern Hyperscaler auf klassischen Festplatten (HDDs), und mit Western Digital und Seagate Technology gibt es in den USA nur zwei Hersteller dieser Speichermedien. Weil das Festplattengeschäft aber als stark zyklisch gilt, verlangt die Wall Street immer wieder neue Hinweise darauf, dass die Produzenten ihre Preise weiter anheben und ihre Margen ausbauen können. Der deutliche Kurseinbruch der Aktie am Donnerstag zeigt allerdings, dass die Skepsis der Investoren noch nicht verflogen ist.

So gibt die Western Digital-Aktie im nachbörslichen NASDAQ-Handel 6,49 Prozent auf 331,19 US-Dollar ab.

Schon Anfang des Monats geriet die Aktie unter Druck, als das asiatische Nachrichtenportal Nikkei meldete, dass der wichtige japanische Konkurrent Toshiba seine Fertigungskapazitäten für Festplatten in KI-Rechenzentren im Geschäftsjahr 2027 verdoppeln will.

Werbung

Western Digital-CEO Irving Tan wies im Rahmen der Telefonkonferenz jedoch Befürchtungen zurück, dass Toshibas Kapazitätsausbau die Verhandlungsposition seines Unternehmens gegenüber den Kunden schwächen könnte. "Wir sehen keine Veränderung in Bezug auf die langfristigen Fundamentaldaten der Branche oder unseres Geschäfts". Zudem werde sich Western Digital darauf konzentrieren, leistungsfähigere Laufwerke herzustellen, statt die Stückzahlen zu erhöhen.

Auch Sorgen über steigende Produktionskosten dürften auf der Aktie lasten. In den Festplatten von Western Digital stecken teilweise auch Speicherchips, die derzeit äußerst knapp sind. Finanzchef Kris Sennesael bekräftigte zwar das langfristige Ziel, die Kosten pro Terabyte jährlich um rund 10 Prozent zu senken. Kurzfristig werde der Rückgang wegen teurerer Speicherchips aber geringer ausfallen. Im Septemberquartal lag er bei nur 4 bis 5 Prozent.

Analysten bleiben positiv

Auf der Analyseplattform TipRanks zählt die Western Digital-Aktie 17 Ratings, 14 Kaufempfehlungen und drei Halteempfehlungen. Das mittlere Kursziel von 649,56 US-Dollar suggeriert ein Aufwärtspotenzial von 83 Prozent. Goldman Sachs-Analyst James Schneider bestätigte nach Vorlage der Zahlen zum ersten Quartal sein Neutral-Votum und das Kursziel von 615 US-Dollar. In einer Studie, die TheFly vorliegt, erklärte er, dass die Aktie nach dem starken Quartal und dem deutlich positiven Ausblick zwar zulegen dürfte. Allerdings seien die Erwartungen der Anleger bereits hoch gewesen, da sowohl das günstige Preisumfeld bei Festplatten als auch die optimistischen Aussagen des Managements im Quartalsverlauf für Rückenwind gesorgt hätten.

Entscheidend für die weitere Entwicklung der Western Digital-Aktie wird, ob die angekündigte Umsatz- und Margenstufe im zweiten Geschäftsquartal tatsächlich erreicht und ob sich die Preisdisziplin der Branche trotz der Toshiba-Pläne hält.

Martina Köhler, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

Bildquellen: Tada Images / Shutterstock.com

Aktuelle Western Digital Aktie News

Werbung

Western Digital Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Western Digital nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
08.08.19 Western Digital Equal Weight Barclays Capital
01.08.19 Western Digital Market Perform Cowen and Company, LLC
29.07.19 Western Digital Buy Cascend Securities
02.07.19 Western Digital Sell The Benchmark Company
26.06.19 Western Digital Buy Craig Hallum

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.