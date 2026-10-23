Western Digital-Aktie gibt trotz starker Zahlen nach: Was bremst den Boom?

Starker Ausblick, Kursdruck

23.10.26 09:21 Uhr

Umsatz, Gewinn und Ausblick übertreffen die Erwartungen, doch eine Frage bleibt: Wie belastbar ist die Nachfrage nach Festplatten für KI-Rechenzentren?

• Analysten bleiben überwiegend optimistisch mit einem Kursziel von rund 650 US-Dollar, wobei die tatsächliche Entwicklung von der Umsetzung des Ausblicks und der Branchenpreisdisziplin abhängt.

• Trotz positiver Zahlen bleibt die Aktie wegen Unsicherheiten im Festplattenzyklus, Kapazitätsausbau von Toshiba und steigender Produktionskosten unter Druck.

• Western Digital übertrifft im ersten Quartal Umsatz- und Gewinnziele, hebt den Ausblick für das zweite Quartal deutlich an und erhöht die Dividende.

Starke Margen treffen auf Zweifel am Festplattenzyklus

Kapazitätsplan aus Japan belastet die Stimmung

Analysten bleiben mehrheitlich zuversichtlich

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Western Digital hat im ersten Geschäftsquartal 2027 Umsatz und Gewinn über den Erwartungen gemeldet und für das Folgequartal deutlich mehr in Aussicht gestellt. Die Aktie gerät dennoch unter Druck.

Zahlen schlagen die Erwartungen

Wie Western Digital am Donnerstag nach US-Börsenschluss mitteilte, stieg der Umsatz im Quartal bis zum 2. Oktober um 55 Prozent auf 4,38 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten 4,1 Milliarden US-Dollar erwartet. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 4,64 US-Dollar, der Konsens bei 4,11 US-Dollar. Besonders die Profitabilität legte zu: Die bereinigte Bruttomarge erreichte 58,1 Prozent, nach 54,4 Prozent im Vorquartal und 43,9 Prozent ein Jahr zuvor.

Ausblick über dem Konsens

Für das zweite Geschäftsquartal peilt Western Digital laut Mitteilung einen Umsatz von 5,1 Milliarden US-Dollar an, plus oder minus 100 Millionen US-Dollar. Analysten hatten hier 4,6 Milliarden US-Dollar erwartet. Die bereinigte Bruttomarge soll bei 60 bis 61 Prozent liegen. Laut Pressemitteilung geht Western Digital für das zweite Geschäftsquartal außerdem von einem bereinigten Gewinn je Aktie von 5,80 US-Dollar plus oder minus 0,20 aus, deutlich über dem Konsens von rund 4,8 US-Dollar. Zudem erhöht das Unternehmen die Quartalsdividende um 17 Prozent auf 0,175 US-Dollar je Aktie.

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Warum die Sorgen bleiben

Künstliche Intelligenz verschlingt und produziert gewaltige Datenmengen. Daten, auf die nicht sofort zugegriffen werden muss, lagern Hyperscaler auf klassischen Festplatten (HDDs), und mit Western Digital und Seagate Technology gibt es in den USA nur zwei Hersteller dieser Speichermedien. Weil das Festplattengeschäft aber als stark zyklisch gilt, verlangt die Wall Street immer wieder neue Hinweise darauf, dass die Produzenten ihre Preise weiter anheben und ihre Margen ausbauen können. Der deutliche Kurseinbruch der Aktie am Donnerstag zeigt allerdings, dass die Skepsis der Investoren noch nicht verflogen ist.

So gibt die Western Digital-Aktie im nachbörslichen NASDAQ-Handel 6,49 Prozent auf 331,19 US-Dollar ab.

Schon Anfang des Monats geriet die Aktie unter Druck, als das asiatische Nachrichtenportal Nikkei meldete, dass der wichtige japanische Konkurrent Toshiba seine Fertigungskapazitäten für Festplatten in KI-Rechenzentren im Geschäftsjahr 2027 verdoppeln will.

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Western Digital-CEO Irving Tan wies im Rahmen der Telefonkonferenz jedoch Befürchtungen zurück, dass Toshibas Kapazitätsausbau die Verhandlungsposition seines Unternehmens gegenüber den Kunden schwächen könnte. "Wir sehen keine Veränderung in Bezug auf die langfristigen Fundamentaldaten der Branche oder unseres Geschäfts". Zudem werde sich Western Digital darauf konzentrieren, leistungsfähigere Laufwerke herzustellen, statt die Stückzahlen zu erhöhen.

Auch Sorgen über steigende Produktionskosten dürften auf der Aktie lasten. In den Festplatten von Western Digital stecken teilweise auch Speicherchips, die derzeit äußerst knapp sind. Finanzchef Kris Sennesael bekräftigte zwar das langfristige Ziel, die Kosten pro Terabyte jährlich um rund 10 Prozent zu senken. Kurzfristig werde der Rückgang wegen teurerer Speicherchips aber geringer ausfallen. Im Septemberquartal lag er bei nur 4 bis 5 Prozent.

Analysten bleiben positiv

Auf der Analyseplattform TipRanks zählt die Western Digital-Aktie 17 Ratings, 14 Kaufempfehlungen und drei Halteempfehlungen. Das mittlere Kursziel von 649,56 US-Dollar suggeriert ein Aufwärtspotenzial von 83 Prozent. Goldman Sachs-Analyst James Schneider bestätigte nach Vorlage der Zahlen zum ersten Quartal sein Neutral-Votum und das Kursziel von 615 US-Dollar. In einer Studie, die TheFly vorliegt, erklärte er, dass die Aktie nach dem starken Quartal und dem deutlich positiven Ausblick zwar zulegen dürfte. Allerdings seien die Erwartungen der Anleger bereits hoch gewesen, da sowohl das günstige Preisumfeld bei Festplatten als auch die optimistischen Aussagen des Managements im Quartalsverlauf für Rückenwind gesorgt hätten.

Entscheidend für die weitere Entwicklung der Western Digital-Aktie wird, ob die angekündigte Umsatz- und Margenstufe im zweiten Geschäftsquartal tatsächlich erreicht und ob sich die Preisdisziplin der Branche trotz der Toshiba-Pläne hält.

Martina Köhler, Redaktion finanzen.net

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