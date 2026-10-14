Rückenwind durch NGS: Mutares-Aktie stößt an die 50-Tage-Linie

KI-Nachrichtenüberblick

• Die Aktie von Mutares stieg zeitweise um über 5 %, fiel aber wieder zurück und liegt nun bei 24,85 Euro, nahe der 21-Tage-Linie, was den kurzfristigen Trend signalisiert.

• Im laufenden Jahr hat Mutares etwa 17 % verloren und gehört damit zu den schwächsten Dritteln der SDAX-Werte.