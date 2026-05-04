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Starker Euro bremst

Schaeffler-Aktie springt an: Start mit verbesserter Profitabilität

05.05.26 09:56 Uhr
Schaeffler-Aktie klettert: Unternehmen steigert Profitabilität im ersten Quartal | finanzen.net

Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler hat zu Jahresbeginn etwas mehr im Tagesgeschäft verdient als erwartet.

Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (ber. Ebit) legte im ersten Quartal im Jahresvergleich um 3,3 Prozent auf 285 Millionen Euro zu, wie der MDAX-Konzern am Dienstag in Herzogenaurach mitteilte. Der Umsatz sank hingegen wegen ungünstigerer Wechselkurse um 2,7 Prozent auf 5,76 Milliarden Euro - ohne die Folgen des starken Euro wäre der Erlös um ein Prozent gestiegen. Die operative Marge zog um 0,3 Prozentpunkte auf 5,0 Prozent an und fiel damit etwas besser aus als von Analysten erwartet. Unter dem Strich machte Schaeffler 60 Millionen Euro Gewinn nach 83 Millionen ein Jahr zuvor. Grund für den Rückgang war vor allem ein schwächeres Finanzergebnis. Den Jahresausblick bestätigte Schaeffler-Chef Klaus Rosenfeld.

Anteilsscheine der Schaeffler AG legen am Dienstag via XETRA zeitweise um 4,82 Prozent auf 8,26 Euro zu und gehören damit zu den stärksten Titeln im MDAX.

/men/zb

HERZOGENAURACH (dpa-AFX)

Bildquellen: Schaeffler Technologies AG & Co. KG

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