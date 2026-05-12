Starker Jahresauftakt

Die Allianz hat den operativen Gewinn zum Jahresauftakt vor allem dank seines Schaden-Unfall-Geschäfts stärker gesteigert als erwartet.

Unter dem Strich verbuchte der Konzern wegen Veräußerungsgewinnen einen Gewinnsprung. Den Ausblick für 2026 bestätigte Europas größter Versicherer.

Wer­bung Wer­bung

Der operative Gewinn stieg um 6,6 Prozent auf 4,52 Milliarden Euro. Analysten hatten in einem vom Unternehmen selbst veröffentlichten Konsens mit 4,35 Milliarden gerechnet.

Unter dem Strich verdiente die Allianz mit 3,69 Milliarden Euro 52 Prozent mehr als im Vorjahr, was einem positiven Sondereffekt aus dem Verkauf der indischen Joint Ventures zu verdanken war. Bereinigt um die Veräußerungseffekte stieg der Nachsteuergewinn um 7 Prozent.

Für das laufende Jahr stellt die Allianz einen operativen Gewinn von 17,4 Milliarden Euro und damit leicht über Vorjahresniveau in Aussicht, wobei eine Abweichung von 1 Milliarde Euro nach oben oder unten möglich ist.

Wer­bung Wer­bung

Nettozuflüsse der Vermögensverwaltung höher als erwartet

Die Allianz hat in ihrer Vermögensverwaltung im ersten Quartal mehr Kundengelder eingeworben als erwartet. Das Segment, das aus Allianz Global Investors (AGI) und der US-Fondsgesellschaft Pimco besteht, sammelte im ersten Quartal 45,2 Milliarden Euro bei den Kunden ein nach 45,5 Milliarden im vierten Quartal 2025. Analysten hatten in einem vom Unternehmen selbst veröffentlichten Konsens mit 28 Milliarden Euro gerechnet. Pimco allein flossen etwa 37,6 Milliarden Euro zu, AGI 7,6 Milliarden Euro. Das gesamte für Dritte verwaltete Vermögen der Allianz lag Ende des Quartals bei 2,04 Billionen Euro nach bei 1,99 Billionen Euro Ende 2025.

Im vorbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate zeigt sich die Allianz-Aktie mit einem Plus von 0,89 Prozent auf 372,40 Euro.

DJG/mgo/cbr

DOW JONES