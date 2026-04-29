DAX23.886 -0,3%Est505.774 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,7800 +1,1%Nas24.673 ±0,0%Bitcoin65.137 +0,4%Euro1,1680 ±0,0%Öl121,1 -0,5%Gold4.618 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 NVIDIA 918422 Microsoft 870747 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Deutsche Bank 514000 Alphabet A (ex Google) A14Y6F adidas A1EWWW Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor EZB-Entscheid: DAX tiefer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot -- US-Leitzins wird nicht angetastet -- Alphabet, Amazon, Meta, QUALCOMM, BASF, VW, electrovac, Wasserstoff- und Chipaktien im Fokus
Top News
Elon Musks Vater enthüllt überraschende Bitcoin-Bestände der Familie Elon Musks Vater enthüllt überraschende Bitcoin-Bestände der Familie
Lufthansa-Aktie gibt nach: Scope bestätigt Rating "BBB-" Lufthansa-Aktie gibt nach: Scope bestätigt Rating "BBB-"
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Starker Jahresauftakt

Talanx-Aktie stabil: Gewinn übertrifft Erwartungen deutlich

30.04.26 11:03 Uhr
Talanx-Aktie wenig bewegt: Überraschung bei Talanx: Gewinn schlägt Erwartungen - startet jetzt die nächste Rally? | finanzen.net

Der Versicherer Talanx hat im ersten Quartal das Ergebnis deutlich stärker erhöht als an der Börse erwartet.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Talanx AG
109,60 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Wie das Unternehmen überraschend mitteilte, kletterte das Konzernergebnis auf 774 Millionen Euro von 604 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Analysten haben im Konsens laut Talanx nur mit 673 Millionen Euro gerechnet. Der Versicherungsumsatz werde sich im Quartal voraussichtlich auf 12,1 (12,4) Milliarden Euro belaufen. Dies entspreche währungsbereinigt einer Steigerung um in etwa 3 Prozent.

Trotz des starken Jahresstarts halte das Unternehmen an der Jahresprognose fest: Das Konzernergebnis soll 2026 in etwa bei 2,7 Milliarden Euro liegen. "Diese Erwartung steht unter dem Vorbehalt, dass Großschäden das Großschadenbudget nicht überschreiten, keine Turbulenzen auf den Kapitalmärkten und keine wesentlichen Währungsschwankungen auftreten", so Talanx in der Adhoc-Mitteilung weiter.

Im vergangenen Jahr legte der Gewinn um ein Viertel auf einen Rekordwert von 2,48 Milliarden Euro zu. Der Versicherungsumsatz stieg um 2 Prozent auf 49 Milliarden Euro.

Die endgültigen Ergebnisse zu den ersten drei Monaten sollen wie geplant am 13. Mai berichtet werden.

Im Donnerstagshandel auf XETRA steht die Talanx-Aktie zeitweise um 0,09 Prozent höher bei 109,70 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: Talanx

Nachrichten zu Talanx AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Talanx AG

DatumRatingAnalyst
22.04.2026Talanx OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.04.2026Talanx BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.03.2026Talanx OverweightJP Morgan Chase & Co.
18.03.2026Talanx KaufenDZ BANK
08.12.2025Talanx BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
22.04.2026Talanx OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.04.2026Talanx BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.03.2026Talanx OverweightJP Morgan Chase & Co.
18.03.2026Talanx KaufenDZ BANK
08.12.2025Talanx BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
13.11.2025Talanx HaltenDZ BANK
14.08.2025Talanx HaltenDZ BANK
05.06.2025Talanx HaltenDZ BANK
20.03.2025Talanx HoldDeutsche Bank AG
19.03.2025Talanx HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
24.01.2018Talanx VerkaufenDZ BANK
13.11.2017Talanx VerkaufenDZ BANK
13.11.2017Talanx SellBaader Bank
21.09.2017Talanx SellBaader Bank
14.08.2017Talanx VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Talanx AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen