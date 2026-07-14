EVOTEC-Aktie bleibt im freien Fall: Gewinnwarnung lässt Aktie weiter einbrechen

Starker Kursrutsch

15.07.26 11:39 Uhr

EVOTEC hat den Ausblick für 2026 deutlich gesenkt und rechnet nun mit einem niedrigeren Umsatz sowie einem operativen Verlust. Die Aktie bleibt auch einen Tag später unter Druck.

• Trotz der Gewinnwarnung bestätigen RBC und Deutsche Bank ihre positiven Einschätzungen, während Investoren auf mehr Transparenz bei den vollständigen Quartalszahlen am 13. August warten.

• Das Unternehmen rechnet nun mit einem deutlichen Verlust im bereinigten EBITDA und führt Verzögerungen bei Partnerschaften sowie verschobene Meilensteinzahlungen als Hauptgründe an.

• EVOTEC hat seine Umsatzprognose für 2026 auf 570 bis 610 Millionen Euro gesenkt und verzeichnete daraufhin einen erheblichen Kurssturz, der sich auch am Mittwoch fortsetzte.

EVOTEC senkt die Umsatzprognose 2026 auf 570 bis 610 Millionen Euro

Die Aktie auch Mittwoch auf Talfahrt

RBC und Deutsche Bank bestätigen ihre Einstufungen trotz der Warnung

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EVOTEC hat seine Jahresprognose für 2026 deutlich gesenkt und damit am Dienstag einen der schärfsten Kurseinbrüche der jüngeren Index SDAX-Geschichte ausgelöst. Die Aktie brach als Schlusslicht im Kleinwerte um 24,12 Prozent auf 3,75 Euro ein.

Auch am Mittwoch geht der Kursrutsch weiter: Im XETRA-Handel verlieren die Titel weitere 8,32 Prozent auf 3,44 Euro.

Umsatzprognose deutlich gekappt

Der Wirkstoffentwickler rechnet für 2026 nur noch mit einem Umsatz zwischen 570 und 610 Millionen Euro, nachdem zuvor eine Spanne von 700 bis 780 Millionen Euro im Raum gestanden hatte. Beim bereinigten Ebitda dreht sich das Bild noch deutlicher: Statt eines Gewinns zwischen null und 40 Millionen Euro erwartet der Konzern nun einen Verlust zwischen 70 und 105 Millionen Euro. Rund 40 Prozent der Lücke entfallen laut Unternehmensangaben auf bestehende Partnerschaften mit verschobenen Meilensteinzahlungen, weitere rund 45 Prozent auf Verzögerungen bei neu verhandelten Kooperationen, der Rest auf eine geringere Umsatzrealisierung.

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Vorläufige Halbjahreszahlen enttäuschen

Für das erste Halbjahr 2026 weist EVOTEC vorläufig einen Konzernumsatz von rund 300,1 Millionen Euro sowie ein bereinigtes Ebitda von etwa minus 42,7 Millionen Euro aus, die Liquidität lag Ende Juni bei rund 465,6 Millionen Euro. Die vollständigen Zahlen zum zweiten Quartal und ersten Halbjahr will das Unternehmen am 13. August vorlegen.

Analysten sprechen von erneuter Gewinnwarnung

RBC-Analyst Charles Weston bezeichnete die Mitteilung als "eine weitere erhebliche Gewinnwarnung" und bestätigte zunächst die Einstufung Outperform, verwies aber auf gestiegene Auftragszahlen im Kerngeschäft Discovery & Preclinical Development als Silberstreif. Deutsche-Bank-Analyst Fynn Scherzler bestätigte die Einstufung Hold mit einem Kursziel von 4,50 Euro und führte die Umsatzverschiebungen auf eine veränderte zeitliche Staffelung von Meilensteinzahlungen sowie geringere Beiträge aus neuen Partnerschaften zurück.

Anleger dürften nun genau beobachten, ob EVOTEC bei den vollständigen Zahlen am 13. August mehr Transparenz zu den verschobenen Meilensteinzahlungen liefert und das Vertrauen in die eigene Prognosefähigkeit zurückgewinnen kann.

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Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

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