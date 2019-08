Starker Wettbewerb im Vertrieb belastet Innogy

ESSEN (DPA-AFX) Der Energiekonzern Innogy (innogy SE) hat im ersten Halbjahr weniger Gewinn gemacht. Gründe dafür waren die Entwicklung des britischen Vertriebsgeschäfts sowie der Verkauf des tschechischen Gasnetzgeschäfts. Wie das Unternehmen am Freitag mitteilte, lag das bereinigte Nettoergebnis in den ersten sechs Monaten bei 488 Millionen Euro und damit rund 26 Prozent unter dem Vorjahreswert. Die Situation im Vertriebsgeschäft sei weiterhin sehr wettbewerbsintensiv. Während allerdings in Großbritannien die Zahl der Kunden sinkt, konnte Innogy in Deutschland zulegen.

Auch das operative Ergebnis sank wie erwartet und erreichte 1,3 Milliarden Euro - 16 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr bestätigte der vor einer Übernahme durch den Wettbewerber Eon (EON SE) stehende Konzern./knd/stk