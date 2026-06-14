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STOXX-Handel im Blick

Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 am Mittag im Plus

15.06.26 12:25 Uhr
Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 am Mittag im Plus | finanzen.net

Der Euro STOXX 50 befindet sich heute im Aufwärtstrend.

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EURO STOXX 50
6.254,8 PKT 67,2 PKT 1,09%
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Der Euro STOXX 50 legt im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 1,06 Prozent auf 6.253,04 Punkte zu. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 5,358 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,610 Prozent auf 6.225,36 Punkte an der Kurstafel, nach 6.187,63 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag am Montag bei 6.225,36 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6.294,68 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 15.05.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 5.827,76 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, den Wert von 5.716,61 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, einen Wert von 5.290,47 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6,88 Prozent nach oben. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6.294,68 Punkten. Bei 5.376,81 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Airbus SE (+ 3,64 Prozent auf 185,78 EUR), Deutsche Bank (+ 3,11 Prozent auf 29,64 EUR), BMW (+ 3,04 Prozent auf 69,04 EUR), SAP SE (+ 2,94 Prozent auf 144,38 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,85 Prozent auf 49,39 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil Eni (-2,96 Prozent auf 22,26 EUR), Rheinmetall (-2,32 Prozent auf 1.177,60 EUR), Deutsche Telekom (-1,55 Prozent auf 27,88 EUR), Deutsche Börse (-1,08 Prozent auf 246,80 EUR) und BASF (-0,62 Prozent auf 49,20 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2.515.429 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 628,077 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,52 zu Buche schlagen. Intesa Sanpaolo lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,51 Prozent.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Funtap / Shutterstock.com

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