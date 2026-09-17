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Kursentwicklung im Fokus

Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 legt zum Start des Donnerstagshandels zu

Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 legt zum Start des Donnerstagshandels zu

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am Morgen fort.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
144.60 EUR 1.05 EUR 0.73 %
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ASML NV
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80.00 EUR 0.94 EUR 1.19 %
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Indizes
EURO STOXX 50
6,311.86 EUR 45.36 EUR 0.72 %
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Um 09:11 Uhr legt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,77 Prozent auf 6.314,70 Punkte zu. Der Börsenwert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5,290 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,427 Prozent auf 6.293,27 Punkte an der Kurstafel, nach 6.266,50 Punkten am Vortag.

Bei 6.314,70 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 6.293,27 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 0,091 Prozent. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor einem Monat, am 17.08.2026, bei 6.530,45 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand noch vor drei Monaten, am 17.06.2026, bei 6.300,07 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 17.09.2025, den Stand von 5.369,70 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,94 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6.577,20 Punkten. 5.376,81 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Euro STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell BMW (+ 1,87 Prozent auf 63,30 EUR), Siemens Energy (+ 1,62 Prozent auf 139,34 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,52 Prozent auf 46,06 EUR), Rheinmetall (+ 1,46 Prozent auf 1.027,80 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 1,42 Prozent auf 80,00 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil Eni (-0,76 Prozent auf 24,04 EUR), Infineon (-0,49 Prozent auf 54,73 EUR), Enel (-0,18 Prozent auf 8,86 EUR), BASF (+ 0,00 Prozent auf 52,13 EUR) und adidas (+ 0,10 Prozent auf 144,80 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im Euro STOXX 50

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 259.583 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den Euro STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 531,414 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,70 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,89 Prozent bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Funtap / Shutterstock.com

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10.09.26 Rheinmetall Neutral JP Morgan Chase & Co.
01.09.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
17.08.26 Rheinmetall Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.08.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
11.08.26 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets

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