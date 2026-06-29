Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 mittags in der Gewinnzone

Marktbericht

Mit dem Euro STOXX 50 geht es am Mittag aufwärts.

Am Dienstag tendiert der Euro STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX 1,12 Prozent stärker bei 6.301,29 Punkten. Damit kommen die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,356 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,260 Prozent auf 6.247,85 Punkte an der Kurstafel, nach 6.231,63 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 6.302,12 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6.247,85 Punkten lag.

Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 6.050,54 Punkten gehandelt. Der Euro STOXX 50 bewegte sich am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, bei 5.541,79 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, den Stand von 5.303,24 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7,71 Prozent nach oben. Der Euro STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6.337,22 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5.376,81 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell Siemens Energy (+ 5,20 Prozent auf 165,22 EUR), Siemens (+ 3,71 Prozent auf 279,20 EUR), Infineon (+ 2,94 Prozent auf 80,54 EUR), Bayer (+ 2,17 Prozent auf 47,03 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,76 Prozent auf 53,06 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen Deutsche Telekom (-3,55 Prozent auf 23,94 EUR), SAP SE (-1,76 Prozent auf 134,24 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,47 Prozent auf 5,89 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,31 Prozent auf 71,14 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,00 Prozent auf 238,40 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 4.990.535 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 608,267 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder

Unter den Euro STOXX 50-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 3,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index zeigt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,36 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net