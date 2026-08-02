Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags mit Zuschlägen

STOXX-Handel im Blick

03.08.26 15:57 Uhr

Der Euro STOXX 50 verbucht am Montagnachmittag Zuwächse.

Der Euro STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 0,88 Prozent höher bei 6.413,67 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5,432 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 6.361,21 Zählern und damit 0,050 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (6.358,01 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6.361,21 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6.427,15 Zählern.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 03.07.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 6.412,68 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 5.881,51 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, lag der Euro STOXX 50 bei 5.165,60 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 9,63 Prozent nach oben. Bei 6.431,42 Punkten verzeichnete der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 5.376,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Euro STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell SAP SE (+ 5,96 Prozent auf 167,08 EUR), Deutsche Telekom (+ 5,34 Prozent auf 28,19 EUR), adidas (+ 5,02 Prozent auf 167,40 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 3,18 Prozent auf 48,22 EUR) und Rheinmetall (+ 3,18 Prozent auf 1.176,20 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil Infineon (-2,37 Prozent auf 60,21 EUR), Eni (-2,35 Prozent auf 23,50 EUR), Siemens Energy (-1,89 Prozent auf 144,66 EUR), Bayer (-1,83 Prozent auf 47,17 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,14 Prozent auf 57,68 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im Euro STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 4.114.099 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 552,766 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat mit 4,19 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Unter den Aktien im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,22 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net