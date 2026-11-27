STOXX-Handel im Fokus

Der Euro STOXX 50 verbuchte zum Handelsschluss Zuwächse.

Der Euro STOXX 50 notierte im STOXX-Handel schlussendlich um 1,18 Prozent stärker bei 6.085,87 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,087 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,244 Prozent auf 6.029,42 Punkte an der Kurstafel, nach 6.014,74 Punkten am Vortag.

Bei 6.098,04 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 6.029,42 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Gewinn von 2,03 Prozent. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 27.10.2026, den Wert von 6.164,69 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.08.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 6.424,73 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.11.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5.653,17 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 4,03 Prozent aufwärts. Bei 6.577,20 Punkten schaffte es der Euro STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.376,81 Zählern markiert.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell UniCredit (+ 4,19 Prozent auf 77,03 EUR), Rheinmetall (+ 3,32 Prozent auf 791,10 EUR), Infineon (+ 2,68 Prozent auf 43,49 EUR), Deutsche Bank (+ 1,90 Prozent auf 30,38 EUR) und Siemens Energy (+ 1,86 Prozent auf 119,18 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,64 Prozent auf 585,40 EUR), adidas (+ 0,06 Prozent auf 173,85 EUR), Bayer (+ 0,08 Prozent auf 52,86 EUR), Enel (+ 0,63 Prozent auf 9,65 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,63 Prozent auf 27,32 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 4.163.563 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 436,139 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,57 erwartet. Mit 7,66 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion Finanzen.net