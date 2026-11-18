Euro STOXX 50-Performance im Blick

Der Euro STOXX 50 bleibt auch am Mittwoch in der Gewinnzone.

Der Euro STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 09:10 Uhr um 0,19 Prozent höher bei 6.223,98 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder sind damit 5,470 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,178 Prozent auf 6.223,14 Punkte an der Kurstafel, nach 6.212,11 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 6.229,99 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6.217,77 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Minus von 2,59 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, einen Wert von 6.204,23 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 wurde vor drei Monaten, am 18.08.2026, mit 6.468,17 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 18.11.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 5.534,71 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,39 Prozent zu. Bei 6.577,20 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Bei 5.376,81 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Siemens Energy (+ 2,38 Prozent auf 127,98 EUR), Infineon (+ 1,76 Prozent auf 49,54 EUR), Bayer (+ 1,25 Prozent auf 56,84 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,56 Prozent auf 60,54 EUR) und SAP SE (+ 0,52 Prozent auf 202,55 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil Deutsche Bank (-1,65 Prozent auf 30,43 EUR), Eni (-0,90 Prozent auf 25,34 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,76 Prozent auf 39,24 EUR), adidas (-0,75 Prozent auf 172,45 EUR) und BMW (-0,71 Prozent auf 55,70 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 657.759 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 503,587 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Fokus

Die TotalEnergies-Aktie weist mit 6,98 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Im Index weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 7,57 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion Finanzen.net