Starker Wochentag in Europa: Gewinne im STOXX 50
Mit dem STOXX 50 geht es am Mittwochmittag aufwärts.
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Um 12:09 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,38 Prozent fester bei 5.340,74 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,003 Prozent leichter bei 5.320,52 Punkten in den Handel, nach 5.320,67 Punkten am Vortag.
Bei 5.319,85 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 5.342,68 Punkten den höchsten Stand markierte.
STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn gewann der STOXX 50 bereits um 0,477 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5.047,28 Punkten auf. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 17.03.2026, einen Stand von 5.024,06 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.06.2025, stand der STOXX 50 noch bei 4.490,76 Punkten.
Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 7,74 Prozent zu. Bei 5.351,84 Punkten markierte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 4.674,85 Zählern.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50
Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,86 Prozent auf 85,58 CHF), Rheinmetall (+ 1,33 Prozent auf 1.160,80 EUR), Rolls-Royce (+ 1,32) Prozent auf 14,11 GBP), UniCredit (+ 1,07 Prozent auf 78,56 EUR) und Airbus SE (+ 1,00 Prozent auf 187,18 EUR). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen BAT (-2,07 Prozent auf 44,93 GBP), Rio Tinto (-1,90 Prozent auf 77,42 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,69 Prozent auf 460,90 EUR), Deutsche Telekom (-1,56 Prozent auf 27,22 EUR) und Enel (-1,22 Prozent auf 9,81 EUR).
Welche STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 4.079.710 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 625,225 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.
STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus
In diesem Jahr verzeichnet die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Unter den Aktien im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,20 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.net
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