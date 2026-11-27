STOXX 50-Kursentwicklung

Am fünften Tag der Woche wagten sich die Börsianer in Europa aus der Reserve.

Am Freitag tendierte der STOXX 50 via STOXX zum Handelsschluss 1,07 Prozent höher bei 5.334,17 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,232 Prozent höher bei 5.290,18 Punkten in den Freitagshandel, nach 5.277,94 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5.290,18 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 5.341,42 Punkten.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der STOXX 50 bislang Gewinne von 2,59 Prozent. Vor einem Monat, am 27.10.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5.371,41 Punkten auf. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 27.08.2026, den Stand von 5.441,59 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.11.2025, notierte der STOXX 50 bei 4.788,10 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 7,61 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des STOXX 50 beträgt derzeit 5.572,96 Punkte. Bei 4.674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell UniCredit (+ 4,19 Prozent auf 77,03 EUR), Rheinmetall (+ 3,32 Prozent auf 791,10 EUR), Rio Tinto (+ 3,02 Prozent auf 58,00 GBP), Barclays (+ 2,38 Prozent auf 4,11 GBP) und HSBC (+ 1,88 Prozent auf 12,69 GBP). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,64 Prozent auf 585,40 EUR), Unilever (-0,43 Prozent auf 50,40 GBP), Nestlé (-0,35 Prozent auf 87,34 CHF), AstraZeneca (-0,33 Prozent auf 139,64 GBP) und GSK (-0,13 Prozent auf 19,43 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50

Im STOXX 50 sticht die Barclays-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 23.515.745 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 436,139 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Blick

Unter den STOXX 50-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 4,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,66 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion Finanzen.net