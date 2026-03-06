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Starker Wochentag in Europa: So steht der STOXX 50 aktuell

08.04.26 15:57 Uhr
Starker Wochentag in Europa: So steht der STOXX 50 aktuell | finanzen.net

STOXX 50-Handel am Mittwoch.

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Indizes
Stoxx Europe 50
5.098,8 PKT 192,4 PKT 3,92%
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Um 15:40 Uhr erhöht sich der STOXX 50 im STOXX-Handel um 3,86 Prozent auf 5.095,52 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,488 Prozent auf 4.930,28 Punkte an der Kurstafel, nach 4.906,33 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag heute bei 5.124,80 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4.930,28 Punkten erreichte.

STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verbucht der STOXX 50 bislang ein Plus von 2,40 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, den Wert von 4.991,01 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 08.01.2026, den Stand von 5.015,77 Punkten. Der STOXX 50 stand vor einem Jahr, am 08.04.2025, bei 4.124,92 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 2,79 Prozent aufwärts. Bei 5.315,22 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Bei 4.674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Siemens Energy (+ 11,37 Prozent auf 164,54 EUR), Siemens (+ 10,26 Prozent auf 231,55 EUR), Rolls-Royce (+ 9,87 Prozent auf 12,55 GBP), Richemont (+ 8,65 Prozent auf 152,65 CHF) und UniCredit (+ 8,63 Prozent auf 68,26 EUR). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen BP (-7,33 Prozent auf 5,54 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-6,00 Prozent auf 33,54 GBP), BAT (-2,23 Prozent auf 43,31 GBP), Nestlé (+ 0,29 Prozent auf 78,47 CHF) und Deutsche Telekom (+ 0,36 Prozent auf 30,92 EUR).

STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 55.010.663 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 447,470 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,50 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,52 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nito / Shutterstock.com

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