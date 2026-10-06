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STOXX 50-Performance im Blick

Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 am Nachmittag in Grün

Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 am Nachmittag in Grün

Der STOXX 50 steigt derzeit.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
187.66 EUR -2.14 EUR -1.13 %
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ASML NV
1,620.00 EUR -46.00 EUR -2.76 %
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AstraZeneca PLC
140.20 EUR -0.95 EUR -0.67 %
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BP plc (British Petrol)
6.65 EUR 0.00 EUR 0.03 %
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Deutsche Telekom AG
26.48 EUR -0.40 EUR -1.49 %
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Intesa Sanpaolo S.p.A.
6.50 EUR 0.05 EUR 0.84 %
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London Stock Exchange (LSE)
100.20 EUR 5.70 EUR 6.03 %
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Novartis AG
124.28 EUR -0.32 EUR -0.26 %
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Rheinmetall AG
953.40 EUR -29.20 EUR -2.97 %
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Rolls-Royce Plc
17.04 EUR -0.45 EUR -2.58 %
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SAP SE
187.10 EUR 1.98 EUR 1.07 %
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UBS
43.10 EUR 0.28 EUR 0.65 %
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UniCredit S.p.A.
80.70 EUR 1.56 EUR 1.97 %
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Indizes
Stoxx Europe 50
5,334.87 EUR 14.17 EUR 0.27 %
News | Analysen

Um 15:40 Uhr bewegt sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,27 Prozent stärker bei 5.335,27 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,132 Prozent höher bei 5.327,73 Punkten, nach 5.320,70 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5.327,73 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5.372,72 Zählern.

STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, bei 5.431,56 Punkten. Der STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 06.07.2026, einen Wert von 5.457,53 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 06.10.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4.755,12 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,63 Prozent aufwärts. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 5.572,96 Punkten. Bei 4.674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell UniCredit (+ 2,77 Prozent auf 81,33 EUR), SAP SE (+ 2,50 Prozent auf 189,66 EUR), AstraZeneca (+ 1,58 Prozent auf 119,50 GBP), UBS (+ 1,50 Prozent auf 40,63 CHF) und London Stock Exchange (LSE) (+ 1,46 Prozent auf 83,60 GBP). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil Rheinmetall (-3,21 Prozent auf 948,70 EUR), Rolls-Royce (-1,85 Prozent auf 14,51 GBP), BP (-1,42 Prozent auf 5,55 GBP), Deutsche Telekom (-1,16 Prozent auf 26,52 EUR) und Airbus SE (-0,79 Prozent auf 187,66 EUR).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 7.462.778 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 638,329 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,49 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,83 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nito / Shutterstock.com

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06.10.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
25.09.26 Rheinmetall Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.09.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
10.09.26 Rheinmetall Neutral JP Morgan Chase & Co.
01.09.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG

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