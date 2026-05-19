Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 legt zum Ende des Mittwochshandels zu

Index-Performance im Blick

Der STOXX 50 verzeichnete schlussendlich Kursgewinne.

Letztendlich kletterte der STOXX 50 im STOXX-Handel um 1,61 Prozent auf 5.165,88 Punkte. In den Mittwochshandel ging der STOXX 50 0,035 Prozent fester bei 5.085,62 Punkten, nach 5.083,85 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5.186,97 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 5.069,49 Einheiten.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht kletterte der STOXX 50 bereits um 2,75 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.04.2026, bewegte sich der STOXX 50 bei 5.131,42 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.02.2026, bewegte sich der STOXX 50 bei 5.258,66 Punkten. Der STOXX 50 wurde vor einem Jahr, am 20.05.2025, mit 4.581,62 Punkten bewertet.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,21 Prozent nach oben. Das STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 5.315,22 Punkten. 4.674,85 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind aktuell Rolls-Royce (+ 5,15 Prozent auf 12,25 GBP), Siemens Energy (+ 3,95 Prozent auf 174,32 EUR), Siemens (+ 2,84 Prozent auf 264,10 EUR), UniCredit (+ 2,69 Prozent auf 72,50 EUR) und Airbus SE (+ 2,65 Prozent auf 173,44 EUR). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil SAP SE (-2,11 Prozent auf 153,42 EUR), RELX (-1,78 Prozent auf 24,82 GBP), Nestlé (-1,58 Prozent auf 78,64 CHF), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,99 Prozent auf 32,52 GBP) und BP (-0,93 Prozent auf 5,64 GBP).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 27.474.535 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 487,323 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der STOXX 50-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,48 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,89 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net