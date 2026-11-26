STOXX 50-Entwicklung

Der STOXX 50 macht derzeit Gewinne.

Der STOXX 50 erhöht sich im STOXX-Handel um 15:40 Uhr um 1,58 Prozent auf 5.278,56 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,319 Prozent auf 5.212,82 Punkte an der Kurstafel, nach 5.196,22 Punkten am Vortag.

Bei 5.212,82 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 5.286,86 Punkten den höchsten Stand markierte.

STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche kletterte der STOXX 50 bereits um 1,52 Prozent. Der STOXX 50 wies vor einem Monat, am 26.10.2026, einen Wert von 5.354,07 Punkten auf. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 26.08.2026, bei 5.494,85 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.11.2025, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4.798,02 Punkten gehandelt.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,48 Prozent. 5.572,96 Punkte markierten den Höchststand des STOXX 50 im laufenden Jahr. Bei 4.674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 4,77 Prozent auf 770,90 EUR), Siemens Energy (+ 4,59 Prozent auf 117,62 EUR), Rolls-Royce (+ 3,47 Prozent auf 12,95 GBP), Barclays (+ 3,20 Prozent auf 4,04 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (+ 3,04 Prozent auf 102,50 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil BAT (-0,66 Prozent auf 45,26 GBP), Unilever (-0,20 Prozent auf 50,57 GBP), UniCredit (-0,05 Prozent auf 74,07 EUR), Novartis (+ 0,23 Prozent auf 128,40 CHF) und Nestlé (+ 0,32 Prozent auf 87,43 CHF) unter Druck.

Welche Aktien im STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im STOXX 50 ist die Barclays-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 7.560.616 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 462,964 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Blick

Die BP-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,74 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net