Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 notiert zum Ende des Freitagshandels im Plus

STOXX 50-Performance im Blick

11.09.26 17:57 Uhr

Der STOXX 50 ging im Plus aus dem Handelstag.

Der STOXX 50 bewegte sich im STOXX-Handel schlussendlich um 0,61 Prozent stärker bei 5.332,38 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,217 Prozent auf 5.311,74 Punkte an der Kurstafel, nach 5.300,23 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 5.311,74 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5.360,87 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Minus von 1,71 Prozent. Vor einem Monat, am 11.08.2026, stand der STOXX 50 noch bei 5.548,17 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.06.2026, wurde der STOXX 50 auf 5.195,38 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 11.09.2025, stand der STOXX 50 bei 4.577,67 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 7,57 Prozent zu. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5.572,96 Punkten. 4.674,85 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Deutsche Telekom (+ 2,55 Prozent auf 28,59 EUR), Siemens (+ 2,54 Prozent auf 264,65 EUR), Siemens Energy (+ 2,44 Prozent auf 144,26 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1,90 Prozent auf 6,81 EUR) und Airbus SE (+ 1,86 Prozent auf 199,50 EUR). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind hingegen Novo Nordisk (-3,44 Prozent auf 276,45 DKK), London Stock Exchange (LSE) (-3,22 Prozent auf 82,38 GBP), Rheinmetall (-2,54 Prozent auf 990,60 EUR), RELX (-0,76 Prozent auf 24,75 GBP) und AstraZeneca (-0,43 Prozent auf 117,08 GBP).

STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 21.159.233 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 mit 577,202 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Fokus

Die BP-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,71 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net