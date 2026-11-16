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STOXX 50-Entwicklung

Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 steigt

Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 steigt

Der STOXX 50 gewinnt derzeit an Wert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ASML NV
1,291.80 EUR -63.20 EUR -4.66 %
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BAT PLC (British American Tobacco)
56.84 EUR 1.34 EUR 2.41 %
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BP plc (British Petrol)
6.85 EUR -0.03 EUR -0.48 %
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Deutsche Telekom AG
27.11 EUR 0.54 EUR 2.03 %
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Enel S.p.A.
9.84 EUR -0.12 EUR -1.18 %
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Intesa Sanpaolo S.p.A.
6.29 EUR 0.02 EUR 0.30 %
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Novartis AG
147.64 EUR 3.62 EUR 2.51 %
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Rheinmetall AG
775.80 EUR 9.80 EUR 1.28 %
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Richemont
183.45 EUR -0.15 EUR -0.08 %
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Rio Tinto plc
74.70 EUR -0.39 EUR -0.52 %
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Siemens AG
270.75 EUR -9.00 EUR -3.22 %
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Siemens Energy AG
129.02 EUR -2.90 EUR -2.20 %
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Indizes
Stoxx Europe 50
5,520.52 EUR -2.08 EUR -0.04 %
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Der STOXX 50 erhöht sich im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 0,25 Prozent auf 5.536,66 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,060 Prozent fester bei 5.525,93 Punkten in den Handel, nach 5.522,60 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5.542,05 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5.521,47 Zählern.

STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Der STOXX 50 notierte noch vor einem Monat, am 16.10.2026, bei 5.404,24 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, notierte der STOXX 50 bei 5.504,99 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, wurde der STOXX 50 auf 4.806,29 Punkte taxiert.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 11,69 Prozent nach oben. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5.572,96 Punkten. Bei 4.674,85 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind derzeit Richemont (+ 3,66 Prozent auf 175,65 CHF), Rheinmetall (+ 2,74 Prozent auf 786,50 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,77 Prozent auf 27,07 EUR), BAT (+ 1,74 Prozent auf 47,37 GBP) und Novartis (+ 1,54 Prozent auf 136,12 CHF). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen Siemens (-2,34 Prozent auf 272,85 EUR), Siemens Energy (-1,39 Prozent auf 129,46 EUR), Rio Tinto (-1,16 Prozent auf 62,23 GBP), Enel (-1,15 Prozent auf 9,84 EUR) und BP (-0,96 Prozent auf 5,69 GBP).

Welche STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 6.966.212 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 515,998 Mrd. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Werte

Die BP-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Intesa Sanpaolo-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,99 Prozent gelockt.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: nito / Shutterstock.com

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13:06 Rheinmetall Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.11.26 Rheinmetall Market-Perform Bernstein Research
10.11.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
10.11.26 Rheinmetall Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.11.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG

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