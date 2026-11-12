Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 verbucht mittags Gewinne

Index-Performance im Blick

12.11.26 12:26 Uhr

Der STOXX 50 performt am Mittag positiv.

Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 12:08 Uhr um 0,47 Prozent fester bei 5.534,05 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,194 Prozent auf 5.518,66 Punkte an der Kurstafel, nach 5.507,99 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5.518,66 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5.541,13 Zählern.

STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der STOXX 50 bislang ein Plus von 3,04 Prozent. Vor einem Monat, am 12.10.2026, wurde der STOXX 50 auf 5.340,04 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 12.08.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5.527,02 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.11.2025, wurde der STOXX 50 mit 4.881,94 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 11,64 Prozent zu Buche. Der STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5.572,96 Punkten. Bei 4.674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Siemens (+ 3,23 Prozent auf 285,95 EUR), Rolls-Royce (+ 2,83 Prozent auf 13,81 GBP), Richemont (+ 2,19 Prozent auf 179,80 CHF), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,97 Prozent auf 580,60 EUR) und Novartis (+ 1,49 Prozent auf 134,72 CHF). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil BP (-0,72 Prozent auf 5,63 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,51 Prozent auf 36,52 GBP), UBS (-0,51 Prozent auf 40,99 CHF), Rio Tinto (-0,49 Prozent auf 63,54 GBP) und Unilever (-0,41 Prozent auf 48,96 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5.342.106 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 524,554 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Titel

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,92 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion Finanzen.net