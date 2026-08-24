Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 zum Ende des Dienstagshandels mit Gewinnen

STOXX 50-Kursentwicklung

25.08.26 17:57 Uhr

Der STOXX 50 zeigte heute eine positive Tendenz.

Der STOXX 50 verbuchte im STOXX-Handel letztendlich Gewinne in Höhe von 0,34 Prozent auf 5.499,61 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,297 Prozent auf 5.497,17 Punkte an der Kurstafel, nach 5.480,89 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 5.509,51 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5.485,03 Punkten lag.

STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, den Stand von 5.429,15 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.05.2026, notierte der STOXX 50 bei 5.255,54 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.08.2025, bewegte sich der STOXX 50 bei 4.605,09 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 10,94 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5.572,96 Punkten. Bei 4.674,85 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit AstraZeneca (+ 3,02 Prozent auf 124,76 GBP), Novo Nordisk (+ 2,86 Prozent auf 307,80 DKK), Siemens Energy (+ 2,70 Prozent auf 152,76 EUR), Rolls-Royce (+ 1,99 Prozent auf 15,30 GBP) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,84 Prozent auf 79,62 CHF). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil BAT (-1,45 Prozent auf 41,33 GBP), RELX (-1,28 Prozent auf 26,18 GBP), BP (-0,96 Prozent auf 5,29 GBP), SAP SE (-0,93 Prozent auf 185,46 EUR) und Nestlé (-0,80 Prozent auf 79,82 CHF).

Diese STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 19.537.222 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 580,439 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick

Unter den STOXX 50-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 7,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,47 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net