Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart mit Gewinnen

STOXX-Handel im Blick

29.10.26 09:27 Uhr

Das macht das Börsenbarometer in Europa am vierten Tag der Woche.

Um 09:11 Uhr steht im STOXX-Handel ein Plus von 0,24 Prozent auf 5.381,26 Punkte an der STOXX 50-Kurstafel. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,051 Prozent auf 5.371,18 Punkte an der Kurstafel, nach 5.368,46 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 5.371,18 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5.383,25 Punkten lag.

STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gewann der STOXX 50 bereits um 1,30 Prozent. Vor einem Monat, am 29.09.2026, wurde der STOXX 50 auf 5.359,46 Punkte taxiert. Der STOXX 50 lag vor drei Monaten, am 29.07.2026, bei 5.412,07 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.10.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4.787,29 Punkten auf.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 8,56 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 5.572,96 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4.674,85 Punkte.

STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 2,54 Prozent auf 40,57 GBP), Airbus SE (+ 2,48 Prozent auf 196,76 EUR), Rheinmetall (+ 2,27) Prozent auf 1.035,00 EUR), London Stock Exchange (LSE) (+ 1,94 Prozent auf 93,64 GBP) und Deutsche Telekom (+ 1,91 Prozent auf 25,62 EUR). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil Intesa Sanpaolo (-1,28 Prozent auf 5,94 EUR), GSK (-1,12 Prozent auf 18,11 GBP), SAP SE (-0,76 Prozent auf 209,60 EUR), Enel (-0,42 Prozent auf 9,29 EUR) und Barclays (-0,38 Prozent auf 4,27 GBP).

Diese STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im STOXX 50 ist die Barclays-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 779.425 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 574,119 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Mitglieder auf

Unter den STOXX 50-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 6,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,37 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net