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Kursentwicklung im Fokus

Starker Wochentag in Frankfurt: DAX bewegt sich nachmittags im Plus

Starker Wochentag in Frankfurt: DAX bewegt sich nachmittags im Plus

Der DAX verzeichnet am Nachmittag Kursgewinne.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
167.20 EUR 7.20 EUR 4.5 %
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Bayer
47.52 EUR -0.78 EUR -1.61 %
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Beiersdorf AG
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Deutsche Telekom AG
28.08 EUR 1.29 EUR 4.82 %
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Infineon AG
60.88 EUR -1.27 EUR -2.04 %
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RWE AG St.
55.80 EUR -1.34 EUR -2.35 %
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SAP SE
167.90 EUR 8.70 EUR 5.46 %
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Siemens AG
283.05 EUR -0.35 EUR -0.12 %
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Siemens Energy AG
145.44 EUR -3.44 EUR -2.31 %
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Siemens Healthineers AG
39.14 EUR 2.31 EUR 6.27 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
77.02 EUR 2.34 EUR 3.13 %
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Zalando
29.32 EUR 1.02 EUR 3.60 %
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Indizes
DAX 40
26,045.45 EUR 416.21 EUR 1.62 %
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Der DAX klettert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 1,45 Prozent auf 26.001,31 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,137 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,881 Prozent auf 25.855,12 Punkte an der Kurstafel, nach 25.629,24 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 26.028,94 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 25.855,12 Einheiten.

DAX auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 03.07.2026, betrug der DAX-Kurs 25.779,31 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, notierte der DAX bei 24.292,38 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, einen Stand von 23.425,97 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 5,96 Prozent. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26.028,94 Punkten. Bei 21.863,81 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im DAX aktuell

Die Top-Aktien im DAX sind aktuell Siemens Healthineers (+ 6,67 Prozent auf 39,32 EUR), SAP SE (+ 5,96 Prozent auf 167,08 EUR), Deutsche Telekom (+ 5,34 Prozent auf 28,19 EUR), adidas (+ 5,02 Prozent auf 167,40 EUR) und Zalando (+ 4,03 Prozent auf 29,40 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil Infineon (-2,37 Prozent auf 60,21 EUR), RWE (-2,17 Prozent auf 55,94 EUR), Siemens Energy (-1,89 Prozent auf 144,66 EUR), Bayer (-1,83 Prozent auf 47,17 EUR) und Beiersdorf (-1,36 Prozent auf 79,62 EUR).

Welche Aktien im DAX den größten Börsenwert aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 4.114.099 Aktien gehandelt. Mit 215,454 Mrd. Euro weist die Siemens-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,19 erwartet. Mit 7,22 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PhotoSTS / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
28.07.26 SAP SE Buy Jefferies & Company Inc.
27.07.26 SAP SE Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.07.26 SAP SE Buy Goldman Sachs Group Inc.
27.07.26 SAP SE Buy UBS AG
27.07.26 SAP SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)