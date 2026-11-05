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Kursentwicklung im Fokus

Starker Wochentag in Frankfurt: DAX-Börsianer greifen am Donnerstagnachmittag zu

Starker Wochentag in Frankfurt: DAX-Börsianer greifen am Donnerstagnachmittag zu

So bewegt sich der DAX am Donnerstag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
180.30 EUR 4.20 EUR 2.39 %
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BASF
56.30 EUR 2.12 EUR 3.91 %
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Bayer
56.34 EUR 2.16 EUR 3.99 %
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Commerzbank
38.18 EUR -1.57 EUR -3.95 %
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Deutsche Bank AG
32.16 EUR -0.40 EUR -1.24 %
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Deutsche Telekom AG
26.23 EUR -0.40 EUR -1.50 %
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Heidelberg Materials
175.90 EUR 4.95 EUR 2.90 %
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Infineon AG
44.88 EUR -5.76 EUR -11.37 %
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Rheinmetall AG
841.00 EUR -104.50 EUR -11.05 %
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SAP SE
215.90 EUR 2.35 EUR 1.10 %
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Siemens Energy AG
112.82 EUR -9.16 EUR -7.51 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
72.14 EUR 1.08 EUR 1.52 %
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Vonovia SE
17.13 EUR 0.11 EUR 0.65 %
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Zalando
28.70 EUR 1.29 EUR 4.71 %
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Indizes
DAX 40
26,268.44 EUR -169.23 EUR -0.64 %
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Am Donnerstag springt der DAX um 15:39 Uhr via XETRA um 0,46 Prozent auf 26.560,17 Punkte an. An der Börse sind die im DAX enthaltenen Werte damit 2,146 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0,046 Prozent stärker bei 26.449,79 Punkten in den Handel, nach 26.437,67 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des DAX betrug 26.692,90 Punkte, das Tagestief hingegen 26.445,45 Zähler.

DAX-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht kletterte der DAX bereits um 2,94 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.10.2026, stand der DAX bei 25.254,21 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.08.2026, wies der DAX einen Stand von 26.126,30 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 05.11.2025, lag der DAX noch bei 24.049,74 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 8,24 Prozent. Bei 26.692,90 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des DAX. 21.863,81 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

DAX-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im DAX zählen aktuell Zalando (+ 4,41 Prozent auf 28,66 EUR), Heidelberg Materials (+ 3,99 Prozent auf 178,35 EUR), BASF (+ 3,76 Prozent auf 56,34 EUR), Bayer (+ 3,69 Prozent auf 56,24 EUR) und Deutsche Bank (+ 3,24 Prozent auf 33,61 EUR). Die Verlierer im DAX sind derweil Rheinmetall (-15,89 Prozent auf 844,00 EUR), Infineon (-5,67 Prozent auf 47,39 EUR), Commerzbank (-2,33 Prozent auf 38,92 EUR), Siemens Energy (-2,14 Prozent auf 116,90 EUR) und Deutsche Telekom (-1,87 Prozent auf 26,26 EUR).

Blick in den DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 5.053.594 Aktien gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 233,307 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 5,85 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,38 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: PhotoSTS / Shutterstock.com

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14:36 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
13:11 Rheinmetall Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:11 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets
10:36 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
04.11.26 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets

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