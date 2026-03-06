Starker Wochentag in Frankfurt: DAX hebt nachmittags ab

DAX-Kursentwicklung

Am dritten Tag der Woche greifen die Anleger in Frankfurt beherzt zu.

Am Mittwoch springt der DAX um 15:40 Uhr via XETRA um 4,81 Prozent auf 24.024,82 Punkte an. Die DAX-Mitglieder sind damit 1,969 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 4,80 Prozent auf 24.021,81 Punkte an der Kurstafel, nach 22.921,59 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 23.875,79 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24.163,91 Zählern.

DAX-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht stieg der DAX bereits um 3,64 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, bewegte sich der DAX bei 23.591,03 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.01.2026, stand der DAX bei 25.127,46 Punkten. Der DAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 08.04.2025, bei 20.280,26 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 büßte der Index bereits um 2,10 Prozent ein. Bei 25.507,79 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des DAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.863,81 Zählern erreicht.

Tops und Flops im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit Infineon (+ 11,38 Prozent auf 42,62 EUR), Siemens Energy (+ 11,37 Prozent auf 164,54 EUR), Siemens (+ 10,26 Prozent auf 231,55 EUR), Commerzbank (+ 9,91 Prozent auf 34,60 EUR) und Heidelberg Materials (+ 9,54 Prozent auf 186,60 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen Deutsche Börse (-2,07 Prozent auf 251,20 EUR), RWE (-1,12 Prozent auf 58,02 EUR), Brenntag SE (-1,01 Prozent auf 56,98 EUR), BASF (-0,79 Prozent auf 51,52 EUR) und EON SE (-0,69 Prozent auf 19,50 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 5.938.278 Aktien gehandelt. Mit 173,849 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

DAX-Fundamentaldaten im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,69 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net