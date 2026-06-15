Starker Wochentag in Frankfurt: DAX mittags im Aufwind

DAX-Performance im Blick

Für den DAX geht es am Dienstagmittag aufwärts.

Um 12:09 Uhr notiert der DAX im XETRA-Handel 0,76 Prozent fester bei 25.082,70 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,037 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0,196 Prozent stärker bei 24.942,73 Punkten in den Handel, nach 24.894,01 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 25.110,28 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24.900,73 Punkten lag.

So entwickelt sich der DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, wurde der DAX mit einer Bewertung von 23.950,57 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 16.03.2026, erreichte der DAX einen Wert von 23.564,01 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.06.2025, lag der DAX-Kurs bei 23.699,12 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 2,21 Prozent. Das DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 25.507,79 Punkten. Bei 21.863,81 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind derzeit GEA (+ 3,83 Prozent auf 58,25 EUR), Siemens Energy (+ 2,20 Prozent auf 159,64 EUR), Rheinmetall (+ 2,07 Prozent auf 1.174,00 EUR), QIAGEN (+ 1,86 Prozent auf 32,36 EUR) und Siemens (+ 1,81 Prozent auf 275,25 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen Volkswagen (VW) vz (-1,70 Prozent auf 88,88 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,60 Prozent auf 48,59 EUR), BMW (-1,49 Prozent auf 67,32 EUR), Daimler Truck (-1,36 Prozent auf 42,12 EUR) und Brenntag SE (-1,25 Prozent auf 55,28 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1.360.050 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie weist im DAX mit 201,619 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die DAX-Werte auf

Unter den DAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,90 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net