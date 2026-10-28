DAX 25.646 +0,2%ESt50 6.156 -0,1%MSCI World 4.927 +0,5%Top 10 Crypto 10,74 +0,7%Nas 26.465 -0,0%Bitcoin 72.337 -0,5%Euro 1,1135 +0,0%Öl 115,7 +1,6%Gold 4.043 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
DAX-Kursentwicklung

Starker Wochentag in Frankfurt: DAX nachmittags im Plus

Starker Wochentag in Frankfurt: DAX nachmittags im Plus

Der DAX gewinnt am dritten Tag der Woche an Fahrt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
157.60 EUR -0.75 EUR -0.47 %
Charts | News | Analysen
Deutsche Bank AG
29.84 EUR 1.00 EUR 3.45 %
Charts | News | Analysen
DHL Group (ex Deutsche Post)
57.60 EUR -1.14 EUR -1.94 %
Charts | News | Analysen
E.ON SE
18.78 EUR 0.20 EUR 1.08 %
Charts | News | Analysen
Heidelberg Materials
146.95 EUR -2.30 EUR -1.54 %
Charts | News | Analysen
Merck KGaA
146.60 EUR 2.55 EUR 1.77 %
Charts | News | Analysen
Rheinmetall AG
1,012.80 EUR -8.60 EUR -0.84 %
Charts | News | Analysen
SAP SE
212.75 EUR 0.15 EUR 0.07 %
Charts | News | Analysen
Siemens Energy AG
131.86 EUR 2.76 EUR 2.14 %
Charts | News | Analysen
Siemens Healthineers AG
42.03 EUR 0.36 EUR 0.86 %
Charts | News | Analysen
Symrise AG
90.60 EUR -9.60 EUR -9.58 %
Charts | News | Analysen
Volkswagen (VW) AG Vz.
69.44 EUR 0.76 EUR 1.11 %
Charts | News | Analysen
Vonovia SE
16.34 EUR -0.20 EUR -1.24 %
Charts | News | Analysen
Zalando
25.88 EUR -0.60 EUR -2.27 %
Charts | News | Analysen
Indizes
DAX 40
25,647.98 EUR 57.21 EUR 0.22 %
News | Analysen

Am Mittwoch klettert der DAX um 15:41 Uhr via XETRA um 0,28 Prozent auf 25.662,12 Punkte. Damit sind die im DAX enthaltenen Werte 2,110 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0,052 Prozent tiefer bei 25.577,36 Punkten in den Mittwochshandel, nach 25.590,77 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 25.716,83 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 25.534,42 Einheiten.

So entwickelt sich der DAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der DAX bislang ein Plus von 1,69 Prozent. Der DAX lag vor einem Monat, am 28.09.2026, bei 25.374,42 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.07.2026, stand der DAX noch bei 25.464,01 Punkten. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 28.10.2025, den Stand von 24.278,63 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,58 Prozent zu. Bei 26.618,74 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des DAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.863,81 Zählern registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich derzeit Deutsche Bank (+ 3,26 Prozent auf 29,82 EUR), Siemens Energy (+ 2,12 Prozent auf 131,30 EUR), Siemens Healthineers (+ 1,98 Prozent auf 42,70 EUR), Merck (+ 1,52 Prozent auf 146,70 EUR) und EON SE (+ 1,16 Prozent auf 18,78 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen Symrise (-9,29 Prozent auf 90,76 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,77 Prozent auf 57,78 EUR), Zalando (-1,24 Prozent auf 26,23 EUR), Rheinmetall (-1,19 Prozent auf 1.013,00 EUR) und Heidelberg Materials (-1,11 Prozent auf 146,75 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 4.643.220 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 240,645 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der DAX-Titel

2026 präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Vonovia SE-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,70 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: PhotoSTS / Shutterstock.com

Aktuelle Siemens Energy Aktie News

Werbung

Siemens Energy Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens Energy nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
19.10.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
08.10.26 Siemens Energy Halten DZ BANK
02.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.