Starker Wochentag in Frankfurt: DAX nachmittags im Plus

DAX-Kursentwicklung

28.10.26 15:57 Uhr

Der DAX gewinnt am dritten Tag der Woche an Fahrt.

Am Mittwoch klettert der DAX um 15:41 Uhr via XETRA um 0,28 Prozent auf 25.662,12 Punkte. Damit sind die im DAX enthaltenen Werte 2,110 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0,052 Prozent tiefer bei 25.577,36 Punkten in den Mittwochshandel, nach 25.590,77 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 25.716,83 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 25.534,42 Einheiten.

So entwickelt sich der DAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der DAX bislang ein Plus von 1,69 Prozent. Der DAX lag vor einem Monat, am 28.09.2026, bei 25.374,42 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.07.2026, stand der DAX noch bei 25.464,01 Punkten. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 28.10.2025, den Stand von 24.278,63 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,58 Prozent zu. Bei 26.618,74 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des DAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.863,81 Zählern registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich derzeit Deutsche Bank (+ 3,26 Prozent auf 29,82 EUR), Siemens Energy (+ 2,12 Prozent auf 131,30 EUR), Siemens Healthineers (+ 1,98 Prozent auf 42,70 EUR), Merck (+ 1,52 Prozent auf 146,70 EUR) und EON SE (+ 1,16 Prozent auf 18,78 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen Symrise (-9,29 Prozent auf 90,76 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,77 Prozent auf 57,78 EUR), Zalando (-1,24 Prozent auf 26,23 EUR), Rheinmetall (-1,19 Prozent auf 1.013,00 EUR) und Heidelberg Materials (-1,11 Prozent auf 146,75 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 4.643.220 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 240,645 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der DAX-Titel

2026 präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Vonovia SE-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,70 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net