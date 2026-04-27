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Starker Wochentag in Frankfurt: DAX verbucht am Dienstagmittag Zuschläge

28.04.26 12:25 Uhr
Starker Wochentag in Frankfurt: DAX verbucht am Dienstagmittag Zuschläge | finanzen.net

Wenig verändert zeigt sich der DAX heute.

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Am Dienstag geht es im DAX um 12:08 Uhr via XETRA um 0,15 Prozent auf 24.118,50 Punkte nach oben. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,031 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,065 Prozent auf 24.067,91 Punkte an der Kurstafel, nach 24.083,53 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 24.149,21 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 23.989,87 Punkten verzeichnete.

DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX stand am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, bei 22.300,75 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.01.2026, wies der DAX einen Wert von 24.822,79 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 28.04.2025, notierte der DAX bei 22.271,67 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Minus von 1,71 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der DAX bereits ein Jahreshoch bei 25.507,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.863,81 Zählern erreicht.

DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit Commerzbank (+ 1,50 Prozent auf 35,27 EUR), RWE (+ 1,38 Prozent auf 61,58 EUR), Siemens (+ 1,15 Prozent auf 254,75 EUR), Deutsche Bank (+ 1,01 Prozent auf 27,39 EUR) und Allianz (+ 0,95 Prozent auf 391,90 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen QIAGEN (-5,67 Prozent auf 30,79 EUR), Bayer (-3,02 Prozent auf 37,22 EUR), Henkel vz (-2,15 Prozent auf 62,66 EUR), Siemens Energy (-2,06 Prozent auf 173,76 EUR) und Infineon (-0,60 Prozent auf 53,28 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 2.036.366 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Siemens-Aktie mit 185,306 Mrd. Euro die dominierende Aktie im DAX.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,13 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,81 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com

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