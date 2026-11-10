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DAX-Marktbericht

Starker Wochentag in Frankfurt: DAX verbucht zum Handelsstart Gewinne

Starker Wochentag in Frankfurt: DAX verbucht zum Handelsstart Gewinne

DAX-Handel am Morgen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
181.45 EUR 2.90 EUR 1.62 %
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Daimler Truck
42.00 EUR 0.31 EUR 0.74 %
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Deutsche Bank AG
33.12 EUR 0.63 EUR 1.94 %
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Deutsche Börse AG
313.10 EUR -1.50 EUR -0.48 %
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E.ON SE
19.25 EUR 0.16 EUR 0.86 %
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Infineon AG
50.84 EUR 1.26 EUR 2.55 %
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MTU Aero Engines AG
357.90 EUR 1.00 EUR 0.28 %
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Rheinmetall AG
879.90 EUR 34.30 EUR 4.06 %
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SAP SE
214.15 EUR 2.35 EUR 1.11 %
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Symrise AG
94.42 EUR 0.04 EUR 0.04 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
70.58 EUR 0.04 EUR 0.06 %
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Vonovia SE
17.40 EUR 0.01 EUR 0.03 %
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Zalando
27.50 EUR 0.18 EUR 0.66 %
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Indizes
DAX 40
26,513.82 EUR 246.63 EUR 0.94 %
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Der DAX erhöht sich im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 1,22 Prozent auf 26.587,22 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,146 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 1,07 Prozent auf 26.548,59 Punkte an der Kurstafel, nach 26.267,19 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 26.599,70 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26.533,24 Zählern.

DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, einen Wert von 25.087,27 Punkten auf. Der DAX wies vor drei Monaten, am 10.08.2026, einen Wert von 26.323,88 Punkten auf. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 10.11.2025, den Wert von 23.959,99 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8,35 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des DAX bereits bei 26.692,90 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 21.863,81 Punkte.

DAX-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell Infineon (+ 4,86 Prozent auf 50,99 EUR), Rheinmetall (+ 3,61 Prozent auf 875,90 EUR), MTU Aero Engines (+ 3,10 Prozent auf 366,20 EUR), Daimler Truck (+ 2,75 Prozent auf 42,92 EUR) und Deutsche Bank (+ 2,74 Prozent auf 33,36 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen Symrise (-0,45 Prozent auf 93,94 EUR), Deutsche Börse (-0,44 Prozent auf 313,60 EUR), SAP SE (-0,26 Prozent auf 211,10 EUR), Zalando (-0,04 Prozent auf 27,40 EUR) und EON SE (+ 0,08 Prozent auf 19,17 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im DAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 695.068 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 237,935 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der DAX-Titel

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Die Vonovia SE-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,19 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
08:01 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
08:01 Rheinmetall Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.11.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
06.11.26 Rheinmetall Buy UBS AG
06.11.26 Rheinmetall Kaufen DZ BANK

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