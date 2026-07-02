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DAX-Kursverlauf

Starker Wochentag in Frankfurt: DAX zum Ende des Freitagshandels mit positivem Vorzeichen

03.07.26 17:57 Uhr
Starker Wochentag in Frankfurt: DAX zum Ende des Freitagshandels mit positivem Vorzeichen | finanzen.net

Am Abend wagten sich die Anleger in Frankfurt aus der Reserve.

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Am Freitag verbuchte der DAX via XETRA schlussendlich Gewinne in Höhe von 0,85 Prozent auf 25.797,48 Punkte. Der Börsenwert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,093 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,716 Prozent auf 25.763,97 Punkte an der Kurstafel, nach 25.580,88 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 25.826,78 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25.611,69 Punkten verzeichnete.

DAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gewann der DAX bereits um 4,34 Prozent. Der DAX lag vor einem Monat, am 03.06.2026, bei 24.795,94 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, wurde der DAX auf 23.168,08 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 03.07.2025, wurde der DAX auf 23.934,13 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 5,13 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des DAX bereits bei 25.826,78 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.863,81 Zählern registriert.

Tops und Flops im DAX aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen derzeit EON SE (+ 4,38 Prozent auf 19,18 EUR), HOCHTIEF (+ 2,67 Prozent auf 500,00 EUR), Siemens (+ 2,60 Prozent auf 284,10 EUR), GEA (+ 2,34 Prozent auf 63,30 EUR) und Daimler Truck (+ 2,18 Prozent auf 44,01 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen hingegen Scout24 (-2,01 Prozent auf 73,00 EUR), Rheinmetall (-1,94 Prozent auf 1.093,40 EUR), SAP SE (-1,47 Prozent auf 139,64 EUR), Merck (-1,25 Prozent auf 145,65 EUR) und QIAGEN (-1,01 Prozent auf 34,63 EUR).

DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 6.506.634 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 208,441 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

DAX-Fundamentaldaten

Unter den DAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 3,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,11 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com

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