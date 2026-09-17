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XETRA-Handel im Blick

Starker Wochentag in Frankfurt: DAX zum Start des Donnerstagshandels in Grün

Starker Wochentag in Frankfurt: DAX zum Start des Donnerstagshandels in Grün

Der DAX setzt seinen Aufwärtstrend auch am Morgen fort und verbucht erneut Gewinne.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
144.60 EUR 1.05 EUR 0.73 %
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25,702.57 EUR 164.82 EUR 0.65 %
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Um 09:11 Uhr tendiert der DAX im XETRA-Handel 0,75 Prozent stärker bei 25.729,79 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,117 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,563 Prozent auf 25.681,60 Punkte an der Kurstafel, nach 25.537,75 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 25.730,91 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 25.660,39 Einheiten.

DAX-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den DAX bereits um 0,906 Prozent nach oben. Der DAX verzeichnete vor einem Monat, am 17.08.2026, den Stand von 26.338,61 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.06.2026, wurde der DAX mit 24.934,67 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 17.09.2025, wies der DAX 23.359,18 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 4,85 Prozent nach oben. 26.618,74 Punkte markierten den Höchststand des DAX im laufenden Jahr. Bei 21.863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell BMW (+ 1,87 Prozent auf 63,30 EUR), HOCHTIEF (+ 1,81 Prozent auf 394,80 EUR), Daimler Truck (+ 1,77 Prozent auf 44,33 EUR), Siemens Energy (+ 1,62 Prozent auf 139,34 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,52 Prozent auf 46,06 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil Symrise (-0,77 Prozent auf 90,76 EUR), Infineon (-0,49 Prozent auf 54,73 EUR), Brenntag SE (-0,49 Prozent auf 61,34 EUR), BASF (+ 0,00 Prozent auf 52,13 EUR) und adidas (+ 0,10 Prozent auf 144,80 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im DAX auf

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die RWE-Aktie. 645.069 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im DAX mit einer Marktkapitalisierung von 215,928 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 4,70 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Vonovia SE-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,15 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
09.09.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.09.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.09.26 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
01.09.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
01.09.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.

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